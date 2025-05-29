MLB》遭DFA的87轟明星游擊加盟洛磯 洋基、大都會都曾伸出橄欖枝！

阿西亞。（資料照）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕日前遭勇士DFA（指定讓渡）的明星游擊手阿西亞（Orlando Arcia），昨天以大聯盟合約加盟洛磯，不過根據爆料，洋基與大都會兩大紐約豪門，都曾向他伸出橄欖枝。

30歲的阿西亞2016年於釀酒人登上大聯盟，2021年季中透過交易來到勇士，隔年以工具人身分繳出不錯成績，勇士也在2023年重新和他簽下延長合約，該年阿西亞更頂替明星游擊手史萬森（Dansby Swanson）的離隊空缺，入選全明星賽。然而他的好表現到下半季就銷聲匿跡，且之後就不曾回穩。

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本季阿西亞僅出賽14場拿到32打席，打擊三圍194/.219/.226，6支安打只有1支是長打，日前MVP強打阿庫尼亞（Ronald Acuña Jr.）傷癒歸隊後，阿西亞就遭到勇士DFA。

《紐約郵報》資深記者海曼（Jon Heyman）昨天報導，阿西亞以大聯盟合約，加盟本季僅拿下9勝、全大聯盟戰績最差的洛磯。然而他之後補充，在阿西亞加盟洛磯以前，洋基與大都會都曾開給他小聯盟合約，但最終阿西亞選擇拿大聯盟合約前往科羅拉多。

阿西亞10年大聯盟生涯累積951場出賽，打擊三圍.241/.294/.373，攻擊指數0.667，敲出87轟、335分打點，入選1屆全明星賽，拿下一座世界大賽冠軍。

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