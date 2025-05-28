法網》衛冕者艾卡拉茲4盤解決馬洛桑 2連勝朝紅土連霸邁進

艾卡拉茲。（法新社）

田兆崴 ／核稿編輯

〔記者梁偉銘／綜合報導〕2025年法國網球公開賽男單次輪，艾卡拉茲（Carlos Alcaraz）克服第2盤亂流，6：1、4：6、6：1、6：2擊退匈牙利非種子馬洛桑（Fabian Marozsan） ，西班牙第2種子連闖兩關挺進32強，持續朝著衛冕二連霸，以及職業生涯第5座大滿貫冠軍邁進。

「這是場非常精彩的比賽。」兩年前羅馬紅土大師賽，艾卡拉茲就爆冷栽在擅長放小球的馬洛桑拍下，如今22歲的前球王不敢輕敵，在關閉頂棚的菲利普夏提耶中央球場強勢出擊，費番手腳通過4盤考驗，「我第1盤表現很好，信心滿滿。但第2盤換他打得越來越好，非常有侵略性，而且沒有失誤，對我造成極大困難。但我很高興第3盤起保持強勢，提升狀態重新取得主導權。」

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擅長紅土作戰的艾卡拉茲，已是2000年後出生第一位在法網大滿貫贏得20勝的男單新世代，他也期許成為自2019至2020賽季西班牙「蠻牛」納達爾（Rafael Nadal）以來，首位巴黎羅蘭加洛斯連莊冠軍的男子球星。自去年5月以來，艾卡拉茲紅土戰績29勝2負，包括法網首度奪冠、巴黎奧運鍍銀，以及今年包辦蒙地卡羅、羅馬大師賽金盃。

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