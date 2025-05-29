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威德眾星獎助計畫 陳盈駿籲向家人表達愛意

2025/05/29 00:24

〔中央社〕第5屆威德眾星獎助計畫頒獎典禮今天盛大舉行，身為特別嘉賓的旅外球星陳盈駿透露，長大之後慢慢體會家人的付出，並呼籲在場的小球員回家表達愛意。

威德眾星獎助計畫已經邁入第5屆，今年延續上屆的規模將範圍拓展到高中籃球聯賽（HBL）、高中排球聯賽（HVL）及高中女子壘球（HSL）外，每年贊助籃球、排球、足球及壘球四項聯賽及國際賽事過千萬價值的保健產品。

本屆獎學金得主共計135名，包含HBL高中籃球77名、HVL高中排球43名及HSL女壘高中組15名，今天舉行的頒獎典禮邀請獲獎學生及球隊教練一同參與，以獎學金得主為主角拍攝的紀錄片，記錄他們球隊訓練、生活及奮鬥不懈的精神。

擔任特別嘉賓的旅外球星陳盈駿在致詞時開玩笑表示，自己生得有點早，所以沒有這個機會，並自嘲HBL生涯也沒有拿到冠軍，不過因為教練、很多貴人的幫助，才有機會赴美讀書藉以改變人生。

陳盈駿提到，過程中遇到很多困難，包含語言、課業等問題，同時間還精進球技，不過美國是強調運動員以課業為主，必須達到分數標準，因此陳盈駿看著紀錄片很想掉淚，因為提供自己不斷突破的力量正是家人，「長大之後慢慢體會家人的付出，希望大家回家立刻跟家人說『我愛你』，並找到持續奮鬥的動力。」（編輯：陳正健）1140529

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