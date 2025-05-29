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MLB》大谷翔平無緣連4天開轟！ 道奇明星終結者崩盤搞砸克蕭勝投

2025/05/29 07:44

大谷翔平。（路透）大谷翔平。（路透）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕道奇三屆塞揚神獸克蕭（Clayton Kershaw）今天交出5局失1分好投，無奈明星終結者史考特（Tanner Scott）大爆炸，後援0.2局核爆4分砸鍋，終場道奇以4：7遭守護者逆轉，中斷2連勝。

克蕭首局表現不穩掉1分，之後未再丟分，今天先發5局退場，送出3次三振，另有2保送，道奇在4上靠著史密斯（Will Smith）和帕赫斯（Andy Pages）各敲出1分打點安打，前5局打完以2：1超前，克蕭握有勝投資格。

道奇在6、7局各添1分，守護者也在7下還以顏色，比賽前7局打完時，道奇4：2領先。道奇明星終結者史考特在第7局成功拆彈，結果8下續投放火，接連讓3名打者上壘，搞成無人出局滿壘危機，1出局後遭瓊斯（Nolan Jones）敲追平安，搞砸克蕭勝投。

道奇換掉史考特後，接替的費西亞（Alex Vesia）沒能止血，一上場就被A.馬丁尼茲（Angel Martínez）轟出3分砲，守護者灌進5分大局，終場以7：4逆轉道奇。

史考特今日後援0.2局被敲3安，慘失4分責失，投出2三振、1保送，吞下敗投，賽後防禦率漲至4.62。

前3天都有開轟的日本巨星大谷翔平，今天3打數掛蛋，吞下1K，選到1保送，賽後打擊率為0.292。

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