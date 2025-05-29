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MLB》道奇守護神史考特狂掉4分、五月ERA破7 教頭點出投球問題

2025/05/29 08:15

道奇明星左投史考特。（法新社）道奇明星左投史考特。（法新社）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕道奇守護神史考特（Tanner Scott）今天僅投0.2局狂掉4分，道奇最後在客場以4比7敗給守護者，道奇在這次與守護者的3連戰取得2勝1敗的成績。道奇總教練羅伯斯（Dave Roberts）坦言，這場比賽輸掉的感覺很糟。

史考特此戰是在7局下2出局提前登板，當時守護者攻佔一壘，史考特三振守護者打者阿里亞斯（Gabriel Arias）解危。但史考特續投第8局卻遇到亂流，連續被敲2安、丟1次保送，讓對方無人出局攻佔滿壘，史考特先用三振抓到一個出局數，但他被守護者隊打者N.瓊斯（Nolan Jones）敲帶有2分打點的追平適時安。

道奇這時選擇換掉史考特，讓左投費西亞（Alex Vesia）接替投球。但費西亞卻被守護者A.馬丁尼茲（Angel Martínez）敲超前三分砲，道奇牛棚單局失掉5分，最後也吞下近5戰第3敗。

道奇明星左投史考特。（路透）道奇明星左投史考特。（路透）

「我們贏了系列賽前兩場，而且到第8局前我們還領先。」羅伯斯說，「我以為我們做了足夠的事情來贏球，不幸的是，第8局失控了。」

史考特此戰僅投0.2局被敲3安、丟1次保送，失掉4分，這是他本季第5次砸鍋，吞今年首敗，賽後防禦率為4.62。史考特本季以4年7200萬美元（約新台幣21.7億）加盟道奇，但他在5月份狀況欠佳，出賽11場的防禦率高達7.84。

對於史考特的狀況，羅伯斯指出，關鍵在於取得球數上的優勢後，無法用三振解決打者。羅伯斯提到，史考特第8局面對左打N.瓊斯的打席，當時取得已經先取得2好球，但史考特把滑球丟在外角，仍被對方敲追平適時安打。

「這是我們整季都看到的情況，投得進好球帶、取得球數上的優勢，但關鍵的最後一球無法讓打者出局...這是我們必須設法解決、並保持穩定的地方。」羅伯斯說道。

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