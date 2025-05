MLB》道奇守護神史考特狂掉4分、五月ERA破7 教頭點出投球問題

道奇明星左投史考特。(法新社)

廖志軒/核稿編輯

〔體育中心/綜合報導〕道奇守護神史考特(Tanner Scott)今天僅投0.2局狂掉4分,道奇最後在客場以4比7敗給守護者,道奇在這次與守護者的3連戰取得2勝1敗的成績。道奇總教練羅伯斯(Dave Roberts)坦言,這場比賽輸掉的感覺很糟。

史考特此戰是在7局下2出局提前登板,當時守護者攻佔一壘,史考特三振守護者打者阿里亞斯(Gabriel Arias)解危。但史考特續投第8局卻遇到亂流,連續被敲2安、丟1次保送,讓對方無人出局攻佔滿壘,史考特先用三振抓到一個出局數,但他被守護者隊打者N.瓊斯(Nolan Jones)敲帶有2分打點的追平適時安。

請繼續往下閱讀...

道奇這時選擇換掉史考特,讓左投費西亞(Alex Vesia)接替投球。但費西亞卻被守護者A.馬丁尼茲(Angel Martínez)敲超前三分砲,道奇牛棚單局失掉5分,最後也吞下近5戰第3敗。

道奇明星左投史考特。(路透)

「我們贏了系列賽前兩場,而且到第8局前我們還領先。」羅伯斯說,「我以為我們做了足夠的事情來贏球,不幸的是,第8局失控了。」

史考特此戰僅投0.2局被敲3安、丟1次保送,失掉4分,這是他本季第5次砸鍋,吞今年首敗,賽後防禦率為4.62。史考特本季以4年7200萬美元(約新台幣21.7億)加盟道奇,但他在5月份狀況欠佳,出賽11場的防禦率高達7.84。

對於史考特的狀況,羅伯斯指出,關鍵在於取得球數上的優勢後,無法用三振解決打者。羅伯斯提到,史考特第8局面對左打N.瓊斯的打席,當時取得已經先取得2好球,但史考特把滑球丟在外角,仍被對方敲追平適時安打。

「這是我們整季都看到的情況,投得進好球帶、取得球數上的優勢,但關鍵的最後一球無法讓打者出局...這是我們必須設法解決、並保持穩定的地方。」羅伯斯說道。

Great two-strike approach by Nolan Jones, right through the 5.5 hole pic.twitter.com/tskfine8KB