MLB》海盜打爆響尾蛇 王牌史基斯優質好投收相隔1個月的勝投

海盜王牌投手史基斯。（路透）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕海盜王牌投手史基斯（Paul Skenes）今天主投6.2局無失分、狂賞7次三振，加上海盜打線全場11安的火力支援，海盜最後在客場以10比1大勝響尾蛇。史基斯收本季第4場勝投，海盜收下2連勝，仍以21勝36敗排國聯中區墊底。

史基斯在5月份先前的5場先發一勝難求，這段期間的防禦率為2.32，卻吞下3敗。史基斯前一次拿到勝投，已經是美國時間4月25日的時候。

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不過，史基斯今天主投6.2局中，分別在第3局、第6局遇到一、二壘有人的危機，史基斯都能化解失分危機。史基斯續投第7局連續解決兩人後，他的用球數達到96球，因此被換下場。

總計史基斯6.2局投球僅被敲4安、賞7次三振，沒有丟出保送，摘得本季第4勝，賽後防禦率降至2.15。史基斯全場最快丟到99.7英哩（約160.4公里）。

海盜王牌投手史基斯。（路透）

海盜打線全場敲11安，工具人凱納法利法（Isiah Kiner-Falefa）單場3安2打點，克魯斯（Oneil Cruz）敲出一發兩分砲、全場貢獻3分打點。戴維斯（Henry Davis）2安1打點。

響尾蛇先發投手加倫（Zac Gallen）主投5局失6分5分自責，吞本季第7敗，賽後防禦率為5.54。響尾蛇全場6安，只靠塔瓦（Tim Tawa）9局下的陽春砲得到唯一的分數。台美混血球星卡洛爾（Corbin Carroll）全場4打數1安，賽後打擊率為2成59。

響尾蛇輸球後，近8戰吞7敗，目前以27勝29敗排國聯西區第四。

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