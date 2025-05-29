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MLB》手感降溫！李政厚4支0、單月打擊率僅2成24 巨人吞3連敗

2025/05/29 10:00

巨人南韓好手李政厚。（法新社）巨人南韓好手李政厚。（法新社）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕舊金山巨人南韓好手李政厚今天全場4支0，巨人最後以3比4敗給老虎，巨人吞下3連敗，目前以31勝25敗居國家聯盟西區第三。開季火燙的李政厚在5月份狀況下滑，目前單月打擊率只有2成24。

巨人打線第2局靠小魏德（LaMonte Wade Jr.）的適時安先拿1分，5局上拉莫斯（Heliot Ramos）敲兩分砲，為巨人取得3比0的領先。

不過，老虎打線5局下發揮，巨人金手套三壘手查普曼（Matt Chapman）出現守備失誤，接著老虎隊靠安打、保送，無人出局攻佔滿壘。下一棒的老虎打者基斯（Colt Keith）的適時二壘安打追回2分，2出局攻佔二、三壘，亨利馬洛伊（Justyn-Henry Malloy）擊出帶有2分打點的超前安打，老虎隊單局進帳4非逆轉戰局，最後收下4連勝。

老虎隊逆轉比賽。（法新社）老虎隊逆轉比賽。（法新社）

巨人先發投手魯普（Landen Roupp）投4局失4分1分自責，吞本季第4敗。巨人全場有10支安打，但得點圈卻是9支1，留下10個殘壘。李政厚全場4打數0安，選到1次保送。

李政厚本季出賽55場，有6轟、31分打點，打擊率為2成76，整體攻擊指數（OPS）為0.770。

李政厚在4月份出賽26場，交出3轟、16分打點，單月打擊率3成24、OPS為0.908。而李政厚在5月份的狀況下滑，單月出賽25場，交出3轟、13分打點，打擊率2成24，5月份的OPS為0.614。

老虎先發喬布（Jackson Jobe）4.2局失3分無關勝敗，哈尼菲（Brenan Hanifee）1局無失分收本季第3勝，坎利（Tommy Kahnle）2局無失分摘本季第7次救援成功。

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