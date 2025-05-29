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MiLB》李灝宇連4場敲安、單月OPS.935 二壘飛撲美技攻守俱佳

2025/05/29 09:21

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕效力老虎小聯盟3A的台灣好手李灝宇，今日面對紅人3A先發出賽，單場4打數敲出1支安打，將個人連續安打場次推進到第4場，5月的整體進攻指數（OPS）也來到.935，守備也展現美技攻守俱佳，所屬球隊以4：2獲勝。

李灝宇本場擔任先發二壘手打第2棒，即便首打席面對一連串的外角球，但仍能將好球帶外89.5英里（約144公里）的四縫線速球成功打成反方向的紮實安打，擊球初速來到101.7英里（約163.7公里），可惜最終無法回到本壘得分。

除了打擊的好表現外，守備也有相當出色的演出，2局上半紅人希金斯（P.J. Higgins）打向一、二壘間的滾地球，一個彈跳之後李灝宇飛撲攔截傳向一壘刺殺打者，上演精采的守備美技。

李灝宇在2、4、6局下皆有打擊機會，但分別擊出飛球、游擊滾地球與二壘飛球出局，未再有安打進帳，今日總計4打數敲出1安，本季打擊率與OPS分別為.274與.783，而在5月的打擊率.341，保持非常優異的打擊手感。

李灝宇。（資料照，路透）李灝宇。（資料照，路透）

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