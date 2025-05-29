法網》西西帕斯爆冷輸給義大利黑馬 2018年首跌岀世界前20

希臘第20種子西西帕斯。（法新社）

林子翔／核稿編輯

〔記者吳孟儒／綜合報導〕前法網亞軍、希臘第20種子西西帕斯（Stefanos Tsitsipas），在男單第二輪以4：6、7：5、2：6、4：6敗給從會外賽晉級的世界排名167義大利選手吉甘特（Matteo Gigante），他的世界排名也下滑至25名，在2018年8月後首度跌出前20。

西西帕斯過去兩屆都打進8強，但今年紅土賽季表現低迷，儘管巴塞隆納和蒙地卡羅大師賽挺進8強，馬德里卻止步32強，上週的羅馬在第三輪遭逆轉，世界排名來到20名。

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西西帕斯今天和吉甘特在前兩盤各下一城，但西西帕斯在開賽就遭到破發，第5局又再次被破，陷入1：4落後，最後以2：6讓出，而第四盤也失去主動權，最後以4：6落敗，他在近4場大滿貫賽只贏2場，且對陣左手持拍的吞下近11場的第8敗。

左手持拍的23歲吉甘特則迎接生涯重大勝利，這是他對陣世界前20的首勝，賽後還露出不可置信地表情，他說：「我真的非常激動，希望下一場能夠發揮自己百分之百的水準。」他下一場將對上美國第13種子謝爾頓（Ben Shelton）。

義大利選手吉甘特。（法新社）

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