高球》曾雅妮再戰美國公開賽平常心出擊 侯羽桑、蔡佩穎分享備戰秘訣

曾雅妮。（USGA提供）

廖志軒／核稿編輯

〔記者粘藐云／綜合報導〕第80屆美國女子高爾夫公開賽將在威斯康辛州艾琳山高爾夫球場登場，本場賽事總獎金高達1200萬美元，冠軍獎金240萬美元，為女子高爾夫賽事里獎金最為豐厚的一場。

本場賽事眾星雲集，包括世界第一科達在內的世界排名前10的選手都將參戰，156位參賽選手將進行為期4天、共72洞的比桿賽決出最後的贏家。4位本土選手包含徐薇淩、侯羽桑、蔡佩穎、曾雅妮都是通過資格賽獲得參賽資格。

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「能夠來到美國女子公開賽的賽場，其實還滿特別的。」即將第2次出戰這場大滿貫的侯羽桑表示，她此前在2016首次挑戰未能晉級。「前幾年一直在嘗試打資格賽，但沒有成功。今年跟雅妮在同一個地方，一起獲得資格，我覺得是一個很特別的回憶。」前幾個月，侯羽桑換了一組鐵桿，表現得還不錯，「這幾天在艾琳山打下來也覺得表現得還不錯。我覺得這個球場主要還是看天氣，所以希望運氣好一點，天氣好一點。」侯羽桑在當地時間週四一早6：56出發。

平時在日巡征戰的蔡佩穎從在日本千葉舉行的美國女子公開賽資格賽獲得了參賽資格，「能夠參加美國女子公開賽是非常高的榮譽。它真的很有難度，距離長，坡也很大，風也不簡單，但這種經歷對於我的高爾夫球生涯來說會是非常好的經驗。」

蔡佩穎在2017年和2024年都曾參加美國女子公開賽，但都未獲得晉級。「這個球場很考驗開球，如果能放在球道上，應該就蠻有機會的，進了長草就是蠻難救回來的。」試過場之後，蔡佩穎分享，她這周還特地針對果嶺區域制定策略並進行訓練，希望能夠成功晉級，她將在當地時間週四中午12：41出發。

曾經排名世界第一、現年36歲的曾雅妮將在當地時間一早7：07於1號洞出發，開啓自己的美國女子公開賽之旅，「這個球場有些林克斯的感覺，是我很喜歡的那種球場。它的果嶺看起來很大，但其實落點很小。我打了兩三場練習，可是風都完全不一樣，所以感覺滿特別的。我會保持體能，好好準備比賽」

曾雅妮表示，自己會以平常心來面對這場久違的大賽，「這次打入美國女子公開賽，我滿開心的，看到了網路上好多人都在為我加油，這些支持給了我很大的動力，讓我可以繼續站在台上，希望可以有好的表現。」

第80屆美國女子公開賽的冠軍獲得冠軍獎盃和240萬美元冠軍獎金之外，還將取得未來10年美國女子公開賽參賽資格以及另外4場大滿貫，雪佛龍錦標賽、AIG英國女子公開賽、KPMG女子PGA錦標賽、Amundi依雲錦標賽的5年參賽資格。

蔡佩穎。（USGA提供）

侯羽桑。（USGA提供）

徐薇淩。（USGA提供）

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