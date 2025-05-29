MLB》本季最大驚奇？紅雀逆轉金鶯 近23戰18勝是全大聯盟最佳

紅雀工具人多諾文（右）開轟。（路透）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕紅雀今天靠工具人多諾文（Brendan Donovan）5局上的超前兩分砲，幫助球隊在客場以6比4擊敗金鶯。紅雀隊自美國時間5月4日之後，近23場打出18勝5敗是全大聯盟最佳。

金鶯隊2局下攻進3分，但紅雀打線4局上靠沃克（Jordan Walker）的適時安打追回2分，金鶯卡爾森（Dylan Carlson）4局下擊出適時安打攻進1分，前4局打完金鶯取得4比2領先。

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戰況在5局上出現變化，紅雀溫恩（Masyn Winn）敲適時安追回1分，接著多諾文敲出右外野超前兩分彈、本季第4轟出爐，紅雀單局進帳3分、以5比4超前比數。7局上紅雀再靠赫雷拉（Iván Herrera）的適時二壘安打追加1分保險分，終場紅雀收下近7戰第6勝。

紅雀右投麥克拉斯（Miles Mikolas）主投4局失4分無關勝敗，J.金恩（John King）2局無失分摘本季第2勝，終結者海爾斯利（Ryan Helsley）1局無失分收本季第12次救援成功；金鶯左投波維奇（Cade Povich）主投4.2局失5分吞本季第4敗。

過去兩年都無緣季後賽的紅雀隊，目前以32勝35敗居國聯中區第二。

Brendan Donovan smokes one for the LEAD! pic.twitter.com/JJyYSIcC6m — Talkin’ Baseball （@TalkinBaseball_） May 29, 2025

紅雀工具人多諾文開轟。（路透）

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