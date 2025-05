MLB》本季最大驚奇？紅雀逆轉金鶯 近23戰18勝是全大聯盟最佳

紅雀工具人多諾文(右)開轟。(路透)

廖志軒/核稿編輯

〔體育中心/綜合報導〕紅雀今天靠工具人多諾文(Brendan Donovan)5局上的超前兩分砲,幫助球隊在客場以6比4擊敗金鶯。紅雀隊自美國時間5月4日之後,近23場打出18勝5敗是全大聯盟最佳。

金鶯隊2局下攻進3分,但紅雀打線4局上靠沃克(Jordan Walker)的適時安打追回2分,金鶯卡爾森(Dylan Carlson)4局下擊出適時安打攻進1分,前4局打完金鶯取得4比2領先。

請繼續往下閱讀...

戰況在5局上出現變化,紅雀溫恩(Masyn Winn)敲適時安追回1分,接著多諾文敲出右外野超前兩分彈、本季第4轟出爐,紅雀單局進帳3分、以5比4超前比數。7局上紅雀再靠赫雷拉(Iván Herrera)的適時二壘安打追加1分保險分,終場紅雀收下近7戰第6勝。

紅雀右投麥克拉斯(Miles Mikolas)主投4局失4分無關勝敗,J.金恩(John King)2局無失分摘本季第2勝,終結者海爾斯利(Ryan Helsley)1局無失分收本季第12次救援成功;金鶯左投波維奇(Cade Povich)主投4.2局失5分吞本季第4敗。

過去兩年都無緣季後賽的紅雀隊,目前以32勝35敗居國聯中區第二。

Brendan Donovan smokes one for the LEAD! pic.twitter.com/JJyYSIcC6m