法網》兩屆冠軍魯德爆冷落敗後開砲 轟ATP規定讓他像「老鼠賽跑」

魯德。（資料照，美聯社）

林子翔／核稿編輯

〔記者吳孟儒／綜合報導〕兩屆法網冠軍、挪威第7種子魯德（Casper Ruud）在男單第二輪爆冷以6：2、4：6、1：6、0：6遭葡萄牙選手柏格斯（Nuno Borges）逆轉，賽後他也點出ATP（男子職業網協）的規定過於嚴苛，讓他就像老鼠賽跑一樣疲於奔命。

在輸掉比賽後，魯德坦言自己其實是帶傷出賽，他也談到之所以會如此，就是因要遵守ATP強制參賽設定的規則，「如果你不參加，你會損失慘重，無論是獎金、積分、排名還是機會，對我來說，我知道這幾週和幾個月的比賽對今年剩下的比賽和我職業生涯都至關重要。」

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魯德說：「如果我腿斷了，我就不能參賽，但無論如何，這都很艱難，尤其是在強制參賽期間，因為懲罰很嚴格，其他人都會參賽，獲得積分，而你不能，此外，ATP還設立獎勵機制，如果你不參加強制賽，獎勵就會減少，這個制度待商榷，因為一方面你不想帶傷上陣，另一方面你又可能把這位置讓給別人。」

不參賽會受到什麼懲處？魯德說：「如果強制參賽卻不比，他們會扣你25％年終獎金，這是在強迫球員帶傷上陣，我認為這並不公平，儘管我能忍受疼痛，但有些日子更糟，我希望現在能有幾天不用吃止痛藥，讓腿好好痊癒。」

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