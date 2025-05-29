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MLB》皇家25歲左投技壓火球男格林 紅人打線遭壓制中斷2連勝

2025/05/29 11:06

卡麥隆今日主投6.1局僅失1分，帶領皇家擊敗紅人。（法新社）卡麥隆今日主投6.1局僅失1分，帶領皇家擊敗紅人。（法新社）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕今日在主場迎戰紅人的皇家，靠著25歲左投卡麥隆（Noah Cameron）先發6.1局僅失1分的好表現，技壓紅人火球男格林（Hunter Greene）並壓制對手打線，幫助球隊以3：2取勝，中斷紅人的2連勝也讓自己免於遭到橫掃。

皇家在4局下半靠著賈西亞（Maikel Garcia）與華特斯（Drew Waters）的接連安打先馳得點，5局下首名打者雷夫（John Rave）敲出大聯盟生涯首安，並靠著小惠特（Bobby Witt Jr.）的長打再添1分。

今日皇家的先發投手卡麥隆，前5局強力封鎖紅人打線，不過在6局上半2人出局丟出保送後，面對史岱芬森（Tyler Stephenson）與史提爾（Spencer Steer）先後被敲安失掉1分，不過最後仍穩穩抓下3出局，將失分降到最低，並在7局上拿下1出局並再次投出保送後退場休息。

7下小惠特在二、三壘有人的情況下，敲出右外野高飛犧牲打攻下1分，雖然紅人在8上也靠著克魯茲（Elly De La Cruz）與史提爾的安打再追近至1分差，不過皇家最後派上終結者艾斯特維茲（Carlos Estévez）跨局連抓4個出局數關門成功，讓紅人反攻無果。

格林今日主投5局，被敲出7支安打失掉2分，送出3次三振與1次保送，可惜隊友打擊未發揮苦吞第3敗，而本季4場出賽全部繳出優質先發的卡麥隆則拿下生涯第2勝。

格林先發5局失2分，苦吞本季第3敗。（法新社）格林先發5局失2分，苦吞本季第3敗。（法新社）

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