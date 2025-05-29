高球》最佳成績並列第5 徐薇淩9度參與美國公開賽盼再創佳績

徐薇淩。（USGA提供）

林子翔／核稿編輯

〔記者粘藐云／綜合報導〕第80屆美國女子高爾夫公開賽將在威斯康辛州艾琳山高爾夫球場登場，本場賽事總獎金高達1200萬美元，冠軍獎金240萬美元，為女子高爾夫賽事里獎金最為豐厚的一場。台灣這次參戰的包含曾雅妮、徐薇淩、蔡佩穎和侯羽桑。

30歲的徐薇淩，2015年進入LPGA賽場，至今已在這個賽場征戰10餘年。本賽季，她啟動較慢，在參加的前5場比賽裡，曾3次未能晉級。但進入5月以來，徐薇淩狀態回暖，參加的2場賽事都獲得晉級，並且在黑沙漠錦標賽取得並列第12名。

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「今年一開始狀況比較起伏，主要是因為當時對自己要求非常高。後來我才覺得其實自己沒那麼差，開始回到更扎實的基本功練習，狀態也好了起來。」徐薇淩在接受採訪時表示，本週來到美國女子公開賽，她覺得自己滿適合這場比賽，「它很有挑戰，但也考驗很基本的東西。」

過去，徐薇淩8次出戰美國女子公開賽，2014年到2017年均未能晉級，但到了2018年，她獲得並列第5，創造了自己在這個賽場上的最佳成績。2024年，她在這個賽場獲得並列第24位，成績不俗。

本週在試過場之後，徐薇淩表示艾琳山有幾個洞很難，距離很長，想抓鳥並不容易，「前9洞滿窄的，果嶺也滿有挑戰，後9洞有寬一些，但是有很多比较短的盲洞，開球看不到球道在哪邊。所以，要盡量打得聰明一點，在這裡不要太強求博蒂，最重要的還是做好基本功，把球放在球道上，做到標准桿上果嶺。」徐薇淩將在當地時間週四8點46分於10號洞出發。

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