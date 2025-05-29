NBA季後賽》SGA砍34分領軍！雷霆痛宰灰狼闖進總冠軍賽

雷霆一哥吉爾吉斯亞歷山大。（法新社）

林子翔／核稿編輯

〔記者粘藐云／綜合報導〕系列賽聽牌的雷霆，今天在西部冠軍賽第5戰中展現關門決心，吉爾吉斯亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）飆出全場最高34分，率隊以124：94擊敗灰狼，以4：1晉級，這也是他們在2012年後再度挺進總冠軍賽。

系列賽以1：3落後的灰狼，今天在西部冠軍賽第5戰期盼能延長戰線，但上半場打得荒腔走板，團隊命中率只有30.8%，還出現14次失誤，尤其第1節全隊只拿了9分，創下隊史季後賽單節最低得分紀錄，半場打完沒人得分到雙位數，愛德華茲（Anthony Edwards）拿9分已是全隊最高。

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雷霆方面打得相當強勢，上半場團隊命中率5成，當家一哥吉爾吉斯亞歷山大繳出全場最高20分，霍姆格倫（Chet Holmgren）和威廉斯（Jalen Williams）都拿下15分。

易籃後，灰狼在藍道（Julius Randle）、愛德華茲接力發揮之下，一度追到23分差，但今天決心要關門的雷霆不給對方任何機會，再度擴大領先，眼看已無法逆轉頹勢，末節灰狼換上板凳球員，勝負底定。

雷霆今天團隊命中率52.3%，吉爾吉斯亞歷山大繳出全場最高34分、8助攻，霍姆格倫22分次之，威廉斯19分。灰狼方面，藍道拿下全隊最高24分、5籃板，愛德華茲19分次之。

雷霆一哥吉爾吉斯亞歷山大。（路透）

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