MLB》兩度敬遠「法官」！菊池雄星5局失1分吞敗 天使遭洋基橫掃

天使隊日籍左投菊池雄星。（美聯社）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕天使隊日籍左投菊池雄星今天交出5局失1分的表現，但天使隊最後在主場以0比1敗給洋基，菊池雄星吞本季第5敗。天使這次與洋基的3連戰遭到橫掃，同時吞5連敗，目前天使以25勝30敗排美聯西區第四。

菊池雄星首局被洋基高德施密特（Paul Goldschmidt）敲二壘安打，接著菊池用三振抓到一個出局數後，敬遠洋基MVP強打「法官」賈吉（Aaron Judge），菊池又丟保送，讓洋基攻佔滿壘。洋基新星沃爾普（Anthony Volpe）敲高飛犧牲打，為條紋軍打進全場唯一的分數。

請繼續往下閱讀...

第2局上菊池雄星先被敲安，接著製造雙殺守備，抓到2個出局數。菊池雄星對高德施密特丟保送、被葛里遜（Trent Grisham）敲二壘安打，這時菊池再度敬遠賈吉，洋基再度攻佔滿壘。這時菊池解決洋基球星貝林傑（Cody Bellinger），化解滿壘危機。

從第3局起，菊池雄星沒有再被對手敲安，第4局、第5局都讓洋基3上3下。天使打線全場5安無法攻下分數、得點圈6打數0安，最後遭到條紋軍完封。

洋基MVP強打「法官」賈吉。（美聯社）

總計菊池雄星主投5局用，被敲4安、丟5保送（包含2次敬遠），失掉1分、賞4次三振，吞本季第5敗，賽後防禦率為3.06。

洋基先發投手施密特（Clarke Schmidt）6局無失分，摘本季第2勝。小萊特（Mark Leiter Jr.）1局無失分收本季第2次救援成功。

此外，賈吉全場2打數沒有敲安、獲2次敬遠，賽後打擊率為3成97。賈吉目前以12次敬遠為全大聯盟最多。

洋基贏球收下近10戰第9勝，並以35勝20敗居美聯東區龍頭、全大聯盟戰績次佳，僅次於老虎隊。

洋基先發投手施密特。（美聯社）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法