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新加坡賽》周天成不敵李卓耀 無緣在男單8強對上林俊易

2025/05/29 11:58

台灣男單選手周天成。（資料照，記者陳志曲攝）台灣男單選手周天成。（資料照，記者陳志曲攝）

廖志軒／核稿編輯

〔記者吳孟儒／綜合報導〕世界排名第6的台灣一哥周天成，今天在超級750系列的新加坡公開賽男單16強以12：21、16：21不敵世界排名21的香港選手李卓耀，無緣在8強會師「左手重砲」林俊易。

周天成在台北賽拿到本季最佳的亞軍，但上週在馬來西亞大師賽沒能更進一步，首輪就打包出局，本週他轉戰新加坡，希望能重整旗鼓，可惜未能如願，無法力拚個人在2018年後的賽史第二冠。

周天成與世界排名21的李卓耀交手過14次，取得9勝優勢，但前一次在年初的印度公開賽碰頭，小天直落二告負，也中止對戰3連勝。

今天雙方在新加坡公開賽狹路相逢，周天成被李卓耀的變線進攻及重砲攻擊壓制，以8：11落後進入技術暫停，之後也找不到突破方式，節奏完全被帶走，只能處於防守的被動狀態，且失誤過多，只能眼看對手揚長而去，以12：21讓出首局。

第二局，周天成在3：3之後遇到亂流，一口氣連掉7分，儘管之後鯨吞蠶食一度追到只差2分，但如同首局後段一樣，過多的失誤葬送機會，氣勢再度導向李卓耀，最終小天以直落二落敗，吞下對戰2連唄。

李卓耀晉級8強，將對上另名台灣好手林俊易，他剛剛才以直落二解決中國李詩灃。

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