世壯運》移民官雙姝能文能武 世壯運勇奪兩金一銀

移民署北市服務站移民官黃怡華（右）及趙湘怡（左）參加2025雙北世界壯年運動會勇奪兩金一銀佳績，開心展示獎牌合影留念。（記者劉慶侯翻攝）註：移民署提供

〔記者劉慶侯／台北報導〕移民官黃怡華及趙湘怡分別參加2025雙北世界壯年運動會田徑及輕艇項目，共勇奪兩金一銀佳績。其中黃怡華獨挑多項田徑個人賽事得兩金一銀，趙湘怡亦是九度參加國際級別的輕艇項目，挑戰困難度最高的傳統大型龍舟，奪得第4名。雙姝能文能。

移民官黃怡華首次參加世界壯年運動會，共報名田徑項目跳高、三級跳及跳遠等3項個人賽事項目，首場出賽於35歲組女子跳高摘銀，又成功將35歲組女子三級跳及跳遠兩面金牌收入口袋！

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現任移民署北市服務站的移民官黃怡華為移民班第5期，主要負責外國人口停居留案件審核，在高中時因為興趣而加入田徑校隊，她表示在移民特考專業訓練期間，受益於移民班紮實的體能課程，亦為日後的體能訓練打下穩固的基礎，現在儘管工作繁忙，但下班後仍固定維持規律運動的習慣，促進身心健康。

當得知世界壯年運動會難得首度在臺灣舉辦，即積極投入訓練，尤其專注於跳遠項目之專項強化，更主動挑戰自我，增報跳高及三級跳遠項目，期許以更多元面相參與競技，很開心首次參賽就有這麼好的成績。

「這是我離開高中校隊20年後，再次別上號碼布的時刻。世界壯年運動會的標語『運動無界，人生無限』深深觸動自己，體悟到年齡不是限制，人生永遠可以重新出發。」黃怡華說。

移民官趙湘怡也不遑多讓，為準備雙北世界壯年運動會，利用每日早上加強練習，由於傳統龍舟重達500公斤，加上槳手、鼓手和舵手，整艘龍舟超過1噸重，趙湘怡和隊友們在滂沱大雨中拼盡全力，面對淘汰賽的壓力下擊敗許多國內外強隊，進入最後決賽排列第4名。

同樣來自北市服務站的移民官趙湘怡分享，一開始接觸龍舟的契機是因為許多在台外國朋友對中華龍舟文化感到好奇，所以發揮外語長才以英文幫忙龍舟教練翻譯，教導外國朋友拿槳及入水等基本動作，漸漸自己也與龍舟結下不解之緣。

趙湘怡持續參與各類國際及國內龍舟賽事超過4年，征戰地點遍及台灣各地，甚至挑戰過海上輕艇龍舟，遠渡香港維多利亞港、澳洲雪梨港等地參賽。因為有龍舟底子，她也積極挑戰支架大洋舟、獨木舟及單人C艇等輕艇項目，曾獲得臺東聖誕盃6人支架大洋舟4公里組環繞賽銅牌。

北市服務站主任蘇慧雯表示，移民官工作內容涵蓋廣泛多元也極具挑戰性，歡迎具備多元文化背景之新住民第二代報考移民特考，發揮語言優勢，投入移民事務工作。

移民官黃怡華於2025雙北世界壯年運動會奪35歲組女子三級跳及跳遠兩面金牌，並摘下女子跳高銀牌。（記者劉慶侯翻攝）註：新北市政府體育局提供

移民官趙湘怡持續參與各類國際及國內龍舟賽事超過4年，也積極挑戰其他輕艇項目，划槳英姿令人印象深刻。（記者劉慶侯翻攝）註：移民署提供

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