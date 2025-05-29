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世壯運》第一次對媽媽兇！ 羅嘉翎坦承當教練很激動

2025/05/29 13:23

羅嘉翎母親何千金（右）與羅嘉翎（左）成為另類教練組合，吸引媒體目光。（記者陳奕劭攝）羅嘉翎母親何千金（右）與羅嘉翎（左）成為另類教練組合，吸引媒體目光。（記者陳奕劭攝）

〔記者陳奕劭／新北報導〕奧運跆拳道國手羅嘉翎母親何千金今天（29日）在世界壯年運動會跆拳道休閒組67公斤賽事，對上美國籍選手Lori Katcher，由羅嘉翎親自擔任教練，可惜最終0比2落敗，以銅牌坐收。賽事結束後，羅嘉翎分享，她平常訓練時很嚴格，會嚴厲地兇她，第一次指導時可能因為緊張，情緒很激動。

羅嘉翎出生在跆拳道世家，父親羅文祥為跆拳道教練，哥哥羅堉誠是跆拳道選手，何千金協助經營家中道館，但首次披上道服出賽的經歷在雙北世壯運。

談到首次出賽心得，何千金說，她常跟教練（羅嘉翎）說，「妳要在後面兇一點罵我」，因為她在場上腦中會一片空白，教練有跟她說慢一點，可是自己自然很想得分，導致有些防禦沒有做好，第一次比賽經驗不足，對手的表現真的很好，希望未來還有類似世壯運的舞台讓長者發揮。

羅嘉翎表示，媽媽第一次上場腦袋一片空白，自己跟她說「注意安全」，當她開始有動作的時候，已經覺得80分了，因為比賽一定會緊張，要先克服自己的心魔，能打休閒組已經很勇敢了。

談到首次當教練，她笑稱，媽媽跟她說自己備受黃金計畫待遇，有教練、防護員、陪練員、還有加油團，加油團成員教她當教練怎麼罵人，當下直說「不要啦，我只當她一次教練」，剩下時間媽媽當我的教練，所以不敢一直吼。

羅嘉翎說，平常訓練的時候會嚴格對待媽媽，會嚴厲地兇她，也希望可以做到標準，所以指導時會比較激動，一方面也是緊張，所以會激動一點點。

談到媽媽奮戰表現，羅文祥說「自己給她一百分」，技術層面與一般選手差一點點，但精神層面非常的好，她準備賽事過程中也帶給家長正面意義，也希望藉由世壯運鼓勵更多長者運動。

奧運跆拳道國手羅嘉翎母親何千金（藍色）在世界壯年運動會跆拳道休閒組67公斤賽事中，對上美國籍選手Lori Katcher。（記者陳奕劭攝）奧運跆拳道國手羅嘉翎母親何千金（藍色）在世界壯年運動會跆拳道休閒組67公斤賽事中，對上美國籍選手Lori Katcher。（記者陳奕劭攝）

市長侯友宜贈送羅嘉翎一家壯寶，眾人開心合影。（記者陳奕劭攝）市長侯友宜贈送羅嘉翎一家壯寶，眾人開心合影。（記者陳奕劭攝）

市長侯友宜今天當觀眾，為羅嘉翎母親何千金加油打氣。（記者陳奕劭攝）市長侯友宜今天當觀眾，為羅嘉翎母親何千金加油打氣。（記者陳奕劭攝）

羅嘉翎（左）與母親何千金（右）賽後接受媒體訪問，分享當教練與選手得到的收穫。（記者陳奕劭攝）羅嘉翎（左）與母親何千金（右）賽後接受媒體訪問，分享當教練與選手得到的收穫。（記者陳奕劭攝）

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