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NBA季後賽》尼克G5反攻利空！昨日傷及膝蓋的湯斯被列「出賽存疑」

2025/05/29 14:08

湯斯。（資料照，路透）湯斯。（資料照，路透）

〔體育中心/綜合報導〕目前遭到溜馬聽牌的尼克，明日將回到主場力拚將戰線延長，不過球團將昨天傷到膝蓋的湯斯（Karl-Anthony Towns）第5戰的出賽狀況列為「出賽存疑（Questionable）」，對於球隊能否順利延長戰線打上問號。

湯斯在昨日的比賽中兩度傷及膝蓋，尤其在末節與溜馬前鋒內史密斯（Aaron Nesmith）相撞後倒地，扶著膝蓋表情痛苦，雖然最後他仍硬撐在場上把比賽打完，留下24分、12籃板與3助攻的成績，但依舊無法幫助球隊贏球，甚至在賽後受訪時拒絕透露傷情，「我唯一在乎的是我們輸球了，我不在乎我現在的傷勢到底怎麼樣，我們今晚的表現還不夠出色。」

對此尼克總教練希波鐸（Tom Thibodeau）也沒有針對湯斯的傷勢有太多的回應，「他還能夠站上球場，就是個好的徵兆，他經過評估過後我們就會知道他的情況如何。」

即便球隊處於絕對落後，湯斯仍相信球隊有能力可以逆轉局面迎下系列賽，「我們是一支當事情看似無望時，總能尋找方法去達成不可能的球隊。我們會持續戰鬥，這將會是我們在整個季後賽的證明，現在我們將迎來我們整個賽季、甚至整個人生最重要的一場比賽，而逆轉的起點將會從下一場比賽開始。」

湯斯繼續補充道：「一場一場把握住，不要想得太遠。先把下一場比賽的第一節做好，剩下的事情再慢慢解決。」

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