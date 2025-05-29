壘球場上的不老傳奇 退役國手「娥媽媽」施春娥為台灣爭光

崑山高中體育教師施春娥用心帶學生，奉獻教職40年。（崑山高中提供）

〔記者洪瑞琴／台南報導〕崑山高中體育教師兼綜合職能科導師施春娥，代表由多名退役國手組成的歐立諾女子壘球隊，參加「2025雙北世界壯年運動會（World Masters Games 2025 Taipei & New Taipei City）」女子公開60+壘球賽，以精湛的打擊與守備表現助隊奪冠，為台灣爭光！

施春娥老師服務崑山高中近40年，桃李滿天下，師生們都喜歡暱稱她「娥媽媽」，她長年投入女子壘球運動，亦曾多次率隊赴美國、加拿大、荷蘭、比利時、盧森堡等國參與國際賽事，屢獲佳績，並榮獲國光體育獎章肯定，是台灣女子壘球運動員的卓越代表。

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在這次世壯運決賽過程中，歐立諾隊首場以15:0完封對手，展現壓倒性實力。決賽時再次交鋒，球隊以7:1領先進入第6局，關鍵時刻施春娥發動突襲短打戰術，迫使對方出現傳球失誤，跑壘員趁勢攻得1分，最終以8:1提前結束比賽，勇奪冠軍。施春娥擔任球隊主力一壘手，場上冷靜判斷與多年經驗，成為致勝關鍵之一。

除體育成就外，施春娥亦擔任該校綜合職能科導師，用心陪伴特教學生，以溫暖、耐心與理解的姿態，引導每一位孩子發展潛能、建立信心。無論在球場或教室，皆以專業與愛心堅守教育初衷，展現出教育與體育並行的深厚價值。

崑山高中校長邱丰裔表示，學校目前正積極申請IB MYP國際文憑認證，支持教師專業發展與學生多元學習，只要學有專長，精益求精，就有機會在國際舞台上發光發熱，此次施春娥老師參加世壯運榮獲冠軍佳績，也展現了運動家不老精神及熱情與活力的亮麗人生，終身學習的精神，是師生榜樣與學校的驕傲。

崑山高中體育教師施春娥，參加世壯運女子壘球賽助隊奪冠。（崑山高中提供）

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