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MLB》爭議判決成再見三振！天使捕手坦言是壞球 教頭也嘆氣

2025/05/29 15:09

天使隊總教練華盛頓（中）。（路透）天使隊總教練華盛頓（中）。（路透）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕天使隊今天在9局下有追平比分的機會，但主審梅伊（Ben May）一顆關鍵的好壞球判決，讓天使捕手歐哈皮（Logan O'Hoppe）吞再見三振，天使最後在主場以0比1遭洋基完封，苦吞5連敗。歐哈皮坦言，那顆球就是一顆壞球。

此戰9局下天使隊攻佔一壘，輪到歐哈皮上場打擊，洋基後援投手小萊特（Mark Leiter Jr）在2好2壞時丟一顆外角74.8英哩的曲球，明顯偏離好球帶，但主審梅伊判定為好球，歐哈皮站著不動苦吞再見三振。歐哈皮當下與主審談話後就離開。

《橙縣紀事報》報導，歐哈皮賽後受訪坦言，「「那是一顆壞球。這是很艱難的事情，因為這完全不是我們能控制，但這也是比賽的一部分。裁判的工作很難，別誤會我，我和他們接觸的時間最多...這事真的很難做，所以很難要求他們表現完美，只是當這種判決不是全場唯一的一個時，就會特別難受。他們也有艱難的比賽，就像我們一樣，而很不幸地，這也是比賽的一部分。」

天使隊總教練華盛頓（Ron Washington）賽後也說，「這很糟糕，我剛剛看重播，才知道那顆球離好球帶那麼遠。」

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