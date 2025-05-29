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PLG》FMVP盧峻翔當「送鞋哥」 領航猿封王後明BCL四強對新北國王

2025/05/29 14:46

盧峻翔送鞋給隊友表達感謝之意。（領航猿提供）盧峻翔送鞋給隊友表達感謝之意。（領航猿提供）

〔記者吳孟儒／台北報導〕桃園領航猿在冠軍系列賽以4勝3負擊敗富邦勇士，勇奪隊史首座PLG總冠軍，而奪得FMVP的盧峻翔也當「送鞋哥」，攜手運動品牌為全體教練團與球員送上量身挑選的專屬鞋款，每人一雙，藉此感謝這一路上陪伴與支持的戰友們。

盧峻翔坦言：「這系列賽初期其實壓力很大，也一度覺得自己沒幫上太多忙，但是隊友們始終相信我、陪伴我，才讓我能釋放壓力、重新集中精神。」最終他頂住壓力，在決勝第7戰挺身而出，他表示：「沒有這群兄弟，我一個人什麼都做不到。這雙鞋是我代表亞瑟士送給他們的感謝，也是我對這支隊伍的回報。」

除了回饋全隊的貼心安排，盧峻翔還為總教練卡米諾斯準備了一段小巧思，一開始他還調皮地送給卡總一塊「鞋盒專屬輸出板」，讓卡總一度以為自己只收到這個「特別禮物」，直到現場眾人笑成一團後，盧峻翔才拿出真正為卡總準備的鞋款，親手送上。

領航猿在短暫休息後馬上轉換戰鬥模式，備戰即將登場的國際賽事，他們明晚將在B亞洲冠軍聯賽（BCL）東亞區資格賽四強迎戰老對手新北國王，爭取前兩名晉級資格，挑戰中國CBA、日本Ｂ聯盟、南韓KBL等亞洲頂尖勁旅。

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