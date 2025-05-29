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新加坡賽》陳雨菲第3局逆轉辛度 挺進女單8強坐等安洗瑩？

2025/05/29 14:59

陳雨菲。（資料照，法新社）陳雨菲。（資料照，法新社）

廖志軒／核稿編輯

〔記者吳孟儒／綜合報導〕世界排名第5的中國女將陳雨菲，今天在超級750系列新加坡公開賽女單16強印度辛度（Pusarla Venkata Sindhu），以21：9、18：21、21：16 挺進8強。

陳雨菲在今年拿下亞錦賽、瑞士公開賽和泰國公開賽冠軍，至於辛度在年初自家主場打進8強是本季最好成績，之後多次一輪遊出局，世界排名下滑至17名。

雙方過去12度交手，各取6勝平分秋色，而近期拿下對戰3連勝的陳雨菲在今天開賽打得強勢，多次靠著殺球的精準落點，逼出辛度失誤得分，以21：9的巨大差距先馳得點。

進入次局戰況丕變，辛度找回進攻主導權，多次殺球得手，而陳雨菲則是頻頻出現出界失誤，辛度在9：9的僵持階段拉出9：2的狂攻擴大分差，陳雨菲試圖追趕仍功虧一簣，辛度以21：18扳回一城。

決勝局雙方互有領先，但陳雨菲在關鍵時刻表現更沉穩，她先從9：12落後後來居上，以16：14站上領先，最後的決勝階段也透過多拍對決中找到突擊機會，而辛度還發生網前掛網之失誤，成為勝負分水嶺，陳雨菲終場21：16勝出，她8強將對上南韓球后安洗瑩和新加坡楊佳敏之戰的勝方。

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