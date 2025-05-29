TPBL》「不希望外界紛擾取消任何獎項」海神後衛蘇文儒獲年度進步獎

蘇文儒榮獲年度進步獎。（TPBL提供）

廖志軒／核稿編輯

〔記者盧養宣／綜合報導〕TPBL今宣布年度進步獎得主，由高雄全家海神後衛蘇文儒獲得肯定。

蘇文儒在23張選票中攬下17張5分票，累積總分86分，全面領先臺北戰神控衛丁聖儒（30分）、海神隊友陳懷安（17分）、桃園台啤永豐雲豹控衛高錦瑋（15分）與新竹御嶺攻城獅得分後衛盧冠軒（13分），以壓倒性姿態抱走獎座。

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蘇文儒過去被定位為防守苦工，本季卻以穩定投射與更周全的閱讀比賽能力，躍升為球隊外線火力與後場拚搏精神的雙重象徵，本季在31場例行賽中有26場擔任先發位置，場均攻下10.9分、4.2籃板、2.1助攻、1.5抄截，三分命中率35.6%，效率值達11.4。對照上一季在t1聯盟的1.7分、1.4籃板、0.5助攻及2.3的效率值，數據成長可觀。

TPBL元年就設有進步獎一度引發球迷討論，對此聯盟表示，一年一度的年度獎項是籃球界矚目的焦點，不僅是球員本身，球迷們也希望支持的球員能獲得肯定，因此不希望外界紛擾而取消任何一個獎項，「本次聯盟提供球員上季與本季的場均數據做比較，並提供給媒體進行分析評選，盼球員的努力皆能被看見。」

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