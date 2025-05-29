中職》球星出事！味全龍張政禹「開車撞到大學生」 中壢警分局回應了

味全龍球員張政禹在桃園青埔開車與大學生騎士發生碰撞。（記者李容萍翻攝）

〔記者李容萍／桃園報導〕味全龍球員張政禹昨（28日）下午駕駛豐田轎車行經樂天桃園棒球場旁附近無號誌路口時，與直行騎車的魏姓大學生發生碰撞事故，他跟同行的王順和皆無大礙，對方大學生受有骨裂及多處擦挫傷等傷勢，經青埔消防分隊救護車送醫治療，相關肇事責任由警方進一步釐清中。

這起車禍發生在昨日下午2時40分許，25歲張政禹開車行經樂天桃園棒球場旁、高鐵南路與文康二路口，沿高鐵南路直行（往圓光路方向）欲右轉文康二路時，與後方直行的機車騎士20歲魏姓大學生發生碰撞後，魏生受有骨裂及多處擦挫傷等傷勢，經測試雙方酒測值均為0，詳細肇事原因尚待釐清。

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青埔消防分隊救護人員到場發現受傷的機車騎士後腦血腫、後背紅腫疼痛、雙手擦傷，經給予機車騎士清洗傷口、包紮止血、頸圈長背板固定等救護處置後，送往中壢天晟醫院治療。

事後魏生的家人在社群平台PO文表示，車禍發生後，孩子回想不起當時的狀況，警方目前也還在釐清事發經過，孩子大好青春才開始也熱愛打球，希望治療過程一切順利，讓他繼續從事喜愛的運動。

中壢警分局中壢交通中隊今日呼籲，民眾駕駛交通工具行經路口或左、右轉彎時，務必減速慢行並注意車前、後狀況，保持安全距離，以維護自己及其他用路人安全。

據了解，味全龍球團昨晚已第一時間派員探視傷者，表達誠摯的關懷與歉意，後續將盡力提供必要協助。

味全龍球員張政禹在桃園青埔開車與大學生騎士發生碰撞。（記者李容萍翻攝）

味全龍球員張政禹在桃園青埔開車與大學生騎士發生碰撞，機車噴飛在行道上。（記者李容萍翻攝）

味全龍球員張政禹在桃園青埔開車與大學生騎士發生碰撞，機車噴飛在行道上。（記者李容萍翻攝）

味全龍球員張政禹在桃園青埔開車撞到大學生騎士，機車噴飛在行道上。（記者李容萍翻攝）

味全龍球員張政禹在桃園青埔開車與大學生騎士發生碰撞，機車噴飛在行道上。（記者李容萍翻攝）

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