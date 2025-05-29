晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 中職

中職》球星出事！味全龍張政禹「開車撞到大學生」 中壢警分局回應了

2025/05/29 16:13

味全龍球員張政禹在桃園青埔開車與大學生騎士發生碰撞。（記者李容萍翻攝）味全龍球員張政禹在桃園青埔開車與大學生騎士發生碰撞。（記者李容萍翻攝）

〔記者李容萍／桃園報導〕味全龍球員張政禹昨（28日）下午駕駛豐田轎車行經樂天桃園棒球場旁附近無號誌路口時，與直行騎車的魏姓大學生發生碰撞事故，他跟同行的王順和皆無大礙，對方大學生受有骨裂及多處擦挫傷等傷勢，經青埔消防分隊救護車送醫治療，相關肇事責任由警方進一步釐清中。

這起車禍發生在昨日下午2時40分許，25歲張政禹開車行經樂天桃園棒球場旁、高鐵南路與文康二路口，沿高鐵南路直行（往圓光路方向）欲右轉文康二路時，與後方直行的機車騎士20歲魏姓大學生發生碰撞後，魏生受有骨裂及多處擦挫傷等傷勢，經測試雙方酒測值均為0，詳細肇事原因尚待釐清。

青埔消防分隊救護人員到場發現受傷的機車騎士後腦血腫、後背紅腫疼痛、雙手擦傷，經給予機車騎士清洗傷口、包紮止血、頸圈長背板固定等救護處置後，送往中壢天晟醫院治療。

事後魏生的家人在社群平台PO文表示，車禍發生後，孩子回想不起當時的狀況，警方目前也還在釐清事發經過，孩子大好青春才開始也熱愛打球，希望治療過程一切順利，讓他繼續從事喜愛的運動。

中壢警分局中壢交通中隊今日呼籲，民眾駕駛交通工具行經路口或左、右轉彎時，務必減速慢行並注意車前、後狀況，保持安全距離，以維護自己及其他用路人安全。

據了解，味全龍球團昨晚已第一時間派員探視傷者，表達誠摯的關懷與歉意，後續將盡力提供必要協助。

味全龍球員張政禹在桃園青埔開車與大學生騎士發生碰撞。（記者李容萍翻攝）味全龍球員張政禹在桃園青埔開車與大學生騎士發生碰撞。（記者李容萍翻攝）

味全龍球員張政禹在桃園青埔開車與大學生騎士發生碰撞，機車噴飛在行道上。（記者李容萍翻攝）味全龍球員張政禹在桃園青埔開車與大學生騎士發生碰撞，機車噴飛在行道上。（記者李容萍翻攝）

味全龍球員張政禹在桃園青埔開車與大學生騎士發生碰撞，機車噴飛在行道上。（記者李容萍翻攝）味全龍球員張政禹在桃園青埔開車與大學生騎士發生碰撞，機車噴飛在行道上。（記者李容萍翻攝）

味全龍球員張政禹在桃園青埔開車撞到大學生騎士，機車噴飛在行道上。（記者李容萍翻攝）味全龍球員張政禹在桃園青埔開車撞到大學生騎士，機車噴飛在行道上。（記者李容萍翻攝）

味全龍球員張政禹在桃園青埔開車與大學生騎士發生碰撞，機車噴飛在行道上。（記者李容萍翻攝）味全龍球員張政禹在桃園青埔開車與大學生騎士發生碰撞，機車噴飛在行道上。（記者李容萍翻攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中