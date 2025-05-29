世壯運》媽媽首度參戰 「國民女友」羅嘉翎直呼比她還緊張

「國民女友」羅嘉翎擔任媽媽何千金的教練。（新北市體育局提供）

張浩群／核稿編輯

〔記者粘藐云／綜合報導〕跆拳道「國民女友」羅嘉翎繼昨擔任劉聰達的教練後，今再度坐在教練席，執教媽媽何千金。

新北市體育局表示，原本羅嘉翎是希望爸爸羅文祥參賽世壯運，結果最終是由媽媽代表羅家人出戰。因此全家人都集中注意力，為何千金備賽，羅嘉翎賽前、賽中都不斷給予鼓勵，大聲提醒媽媽該注意什麼，她開玩笑的說：「這是媽媽第一次參加比賽，連我都比她還緊張了！」

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何千金今在世壯運跆拳道休閒組67公斤級賽事，對戰美國選手Lori Katcher，雖然最終以0：2不敵美國選手拿下銅牌，她說：「今天的表現真的不是打得很好，不過謝謝大家給我的鼓勵，希望自己還有機會再打一場。」羅嘉翎則表示，看到媽媽克服緊張站在場上奮戰，就值得給予大大的鼓勵。

羅文祥在賽後給太太及女兒都打了100分，他說：「雖然說技術層面跟一般選手比，就是差了一點點。但是帶給大家相當正面的力量，希望能鼓勵更多長者出來運動。」對於2027年關西世壯運，何千金則用興奮的眼神，跟大家說：「我希望能去參賽！」

何千金（藍色者）主動出擊，完美展現世壯運「終身運動」精神。（新北市體育局提供）

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