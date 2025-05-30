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溜馬力拚晉級總冠軍賽、葉宏蔚／詹又蓁爭4強門票 今日賽事預告與轉播

2025/05/30 06:57

早安，自由體育為您獻上今日精彩賽事預告與轉播！


NBA東部冠軍賽來到第5戰，手握3勝的溜馬將到麥迪遜花園廣場挑戰尼克，「新控球之神」哈里伯頓（Tyrese Haliburton）今日率隊力拚晉級總冠軍賽，而尼克一哥布朗森（Jalen Brunson）則是背水一戰力挽狂瀾。精采刺激的賽事，球迷們千萬不要錯過！

中華職棒今天有3場比賽，中職今天有3場賽事，富邦悍將在客場挑戰台鋼雄鷹，悍將派出力亞士，台鋼推出本土投手黃子豪；樂天桃猿在台南面對統一獅，桃猿派出本土王牌黃子鵬，對決洋投布雷克；味全龍將在洲際球場對上中信兄弟，味全派出洋投龍聖，兄弟推出洋投黃博多，中職球迷敬請鎖定轉播！

台灣職業籃球大聯盟（TPBL）經過例行賽的廝殺後，昨天起將迎來季後賽，今由A組的台新戰神踢館新北國王的主場，球迷朋友一定要守住在電視機前！

台灣混雙葉宏蔚／詹又蓁昨天天在超級750系列新加坡公開賽，以21：18、21：18直落二擊敗大會第3種子、馬來西亞組合陳堂傑／杜頤溈，挺進混雙8強，也刷新兩人在750等級賽事的最佳成績。

葉宏蔚／詹又蓁8強今天將遭遇世界排名第28的日本組合霜上雄一／保原彩夏，力拚再創新猷。

MLB

06:40 勇士@費城人 愛爾達體育2台

NBA季後賽

08:00 溜馬@尼克 東部冠軍賽G5 緯來體育、愛爾達體育1台

中華職棒

16:00 富邦悍將@台鋼雄鷹 愛爾達體育2台、MOMOTV
16:00 樂天桃猿@統一獅 愛爾達體育4台、DAZN1
17:00 味全龍@中信兄弟 緯來育樂

日職

17:00 日本火腿@羅德 DAZN2

TPBL季後賽

17:00 台新戰神@新北國王 G1 緯來精采

BWF 新加坡公開賽

2:00 8強（上） 第1場地 愛爾達體育3台

17:00 8強（下） 第1場地 愛爾達體育3台

法國網球公開賽

17:00 第6日 單打第三輪 （上） 愛爾達體育1台

19:30 第6日 單打第三輪 （上） 愛爾達體育2台

22:00 第6日 單打第三輪 （中） 愛爾達體育1台

22:00 第6日 單打第三輪 （下） 愛爾達體育2台

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