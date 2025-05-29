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世壯運》不是只有抓壞人！台中警界最猛女所長 舉重霸氣奪金

2025/05/29 17:38

陳靖宣勇奪世壯運舉重金牌。（警方提供）陳靖宣勇奪世壯運舉重金牌。（警方提供）

〔記者許國楨／台中報導〕真的是臥虎藏龍！台中市第六分局工業區派出所首位女所長陳靖宣，不僅在執法一線守護治安，還在國際舉重賽事中大放異彩，近日參加2025年世界壯年運動會（World Masters Games），在舉重項目中勇奪金牌，除堪稱是警界最猛女力，也讓「舉重女警」封號一戰成名

陳靖宣平時就熱愛健身，原本只是為了鍛鍊體能，以應付日夜輪班與高壓執勤的警察工作，沒想到越練越有興趣，從自學啞鈴開始，到後來接受專業舉重教練指導，終於讓她在國際賽場上嶄露頭角、勇奪金牌。

「感謝教練、家人、長官和朋友的支持，讓我能站上這個夢想的舞台。」謙遜的陳靖宣開心表示，她希望透過自身經歷鼓勵更多人：「人生不該只有工作，興趣也能是人生亮點，甚至開啟另一條成功之路！」尤其身為警察，她更強調運動的重要性，「體能是我們警察的基本配備，也是自我保護的方式，身強體壯，才能更有力量守護民眾。」

事實上，陳靖宣過去在婦幼與少年警政領域表現亮眼，觀察細膩、執行力強，是公認的「硬實力+柔情」兼具幹員。上月她升任工業區派出所所長，創下該所首位女所長紀錄，如今再添舉重金牌戰績，堪稱女力代表。

她帥氣直言：「巾幗不讓鬚眉，女生一樣可以舉起金牌！警察也能站上世界舞台！」為警界與女性發聲的同時，也讓更多人看見警察制服下不同面貌的光彩。

陳靖宣勇奪世壯運舉重金牌。（警方提供）陳靖宣勇奪世壯運舉重金牌。（警方提供）

陳員高興的站上頒獎台。（警方提供）陳員高興的站上頒獎台。（警方提供）

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