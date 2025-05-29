世壯運》不敵台啤摘銀「台灣飛人」陳信安：享受過程

陳信安領軍的流氓老母酉時三刻奪下銀牌。（記者粘藐云攝）

〔記者粘藐云／新北報導〕由「台灣飛人」陳信安領軍的流氓老母酉時三刻，今天在世壯運男籃35+40+金牌戰以59：80不敵台啤力景，收下銀牌。雖無緣再添冠軍，但陳信安認為，能拿到獎牌已經很開心，很享受比賽過程。

今年世壯運男籃項目眾星雲集，「台灣飛人」陳信安這次世壯運和老戰友簡嘉宏、王信凱、岳瀛立、左從凱、王志群等人組成「流氓老母酉時三刻」，並由富邦勇士總教練許晉哲掌兵符，另外還有藝人王陽明、紀言愷等人加入。

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流氓老母酉時三刻今天上半場打完暫時領先，卻在第3節被對手一波帶走，無緣金牌。陳信安說：「這比賽對我們很有意義，當然大家都想拿冠軍，但重點還是享受跟隊友互動配合，這次也有碰到蒙古跟日本，上場我們全力競爭，但場下我們可以相互交流，下一次有機會還想要參加。」

44歲的陳信安去年4月才進行膝蓋手術，尚未完全恢復，他透露，自己後來還有點閃到腰，起初醫生是不允許他打球的，但他還是很珍惜跟大家一起上場的機會，「畢竟是第一次世壯運，大家都在磨合，加上跟對手年紀也是有點差距，這比賽還是享受過程，有得獎就非常開心。」

這次出賽吸引大批球迷進場，陳信安表示，這是他退休後首度參與國際級的賽事，真心感謝到場為他加油的朋友。

陳信安領軍的流氓老母酉時三刻奪下銀牌。（記者粘藐云攝）

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