TPBL季後賽》于煥亞6顆三分彈飆24分 海神逆轉夢想家開紅盤

于煥亞。（TPBL提供）

〔記者盧養宣／台中報導〕TPBL季後賽今晚點燃戰火，高雄海神今克服最多15分落後，靠于煥亞飆進6顆三分球拿下24分，加上胡瓏貿末節發威，以104：99逆轉夢想家，在七戰四勝的系列賽拔得頭籌。

兩隊例行賽交手6次，夢想家拿下4勝佔據優勢，開賽靠蔣淯安與馬建豪在外圍開火，拉出17：6攻勢，不過海神的反撲來得很快，于煥亞倒數4分33秒的三分球幫助海神追到19：19，雙方隨後你來我往，夢想家在首節尾聲靠霍爾曼的灌籃，帶著30：28領先進入次節。

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霍爾曼。（TPBL提供）

夢想家禁區守護神高柏鎧今因大腿拉傷休兵，登錄的龍查首節就累積3次犯規，不過次節靠霍爾曼單節獨攬15分，打完上半場握有58：49的優勢，他前兩節攻下全場最高19分，林俊吉進帳13分，海神以替補上陣的于煥亞13分最佳。

雙方今主力相繼陷入犯規麻煩，貝奇前三節還沒打完就累積5次犯規，海神主力洋將威勝也有4次，夢想家易籃後靠馬建豪以及替補的陳振傑輸出，一度將領先擴大至14分，帶著80：68的優勢進入決勝節。

胡瓏貿。（TPBL提供）

龍查在末節剩下6分鐘正式犯滿畢業，讓夢想家只剩雙洋將應戰，海神隨後靠于煥亞的4分打追到86：88， 但接下來霍爾曼的超大號三分彈又幫夢想家擴大至7分差，接著貝奇也犯滿畢業，胡瓏貿最後1分55秒飆進超前三分彈，幫助海神取得96：95領先，蔣淯安2罰1中後，胡瓏貿拋投得手，于煥亞最後43秒再飆進3分彈，海神持續擴大領先，霍爾曼倒數17秒幫助夢想家追到3分差，但胡瓏貿2罰都沒失手，海神終場就以5分差拿下勝利。

海神今團隊命中率49.3%，于煥亞外線9投6中拿下全隊最高24分，其中第四節飆進3顆三分球拿下10分，胡瓏貿23分有16分集中在決勝節，克雷格19分、艾德挹注13分。

夢想家方面，霍爾曼繳全隊最佳30分、15籃板，馬建豪拿下20分，林俊吉挹注16分，貝奇與龍查都在末節犯滿畢業。

邱子軒。（TPBL提供）

克雷格。（TPBL提供）

林俊吉。（TPBL提供）

蔣淯安。（TPBL提供）

于煥亞。（TPBL提供）

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