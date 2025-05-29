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法網》讓哈薩克女將氣到砸拍！ 葛藍喬安娜惜敗無緣女單32強

2025/05/29 21:50

台英混血好手葛藍喬安娜。（法新社）台英混血好手葛藍喬安娜。（法新社）

張浩群／核稿編輯

〔記者吳孟儒／綜合報導〕台英混血好手葛藍喬安娜今天在法國網球公開賽女單次輪，以6：7（5：7）、3：6不敵世界排名31的哈薩克普丁塞娃（Yulia Putintseva），止步女單64強，仍寫下個人在大滿貫賽最佳成績。

30歲的普丁塞娃曾拿過3座WTA巡迴賽冠軍，且在法網曾2度打進8強，實力不容小覷。

面對首度交手的普丁塞娃，世界排名175葛藍喬安娜因網前失誤較多，一度陷入3：5落後，但她靠著強勢的底線抽球壓制對手，成功連保帶破橫掃3局，尤其第11局順利保發後，以6：5後來居上，還讓普丁塞娃氣到砸爛球拍，可惜葛藍在搶七大戰的關鍵時刻出現過多失誤，錯失5：3領先優勢，連掉4分，以5：7遭到逆轉。

葛藍喬安娜與普丁塞娃在第二盤前段都順利保發，勝負分水嶺出現在第7局，葛藍一度逼出破發點，但關鍵時刻打滑跌倒，最後沒能完成破發，且下一局的發球局遭破，只能眼看對手揚長而去，最終以3：6落敗。

世界排名175的葛藍喬安娜，雖然無緣晉級32強，但她此行拿下生涯大滿貫首勝，是自2020年法網次輪的謝淑薇之後，暌違5年再有台灣球員在法網會內賽奪勝，即時排名也來到新高的141名。

哈薩克女將普丁塞娃。（法新社）哈薩克女將普丁塞娃。（法新社）

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