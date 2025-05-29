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法網》謝淑薇／奧絲塔朋科贏得好驚險 3盤逼退對手挺進女雙次輪

2025/05/29 23:16

謝淑薇（右）與奧絲塔朋科（左）。（資料照，法新社）謝淑薇（右）與奧絲塔朋科（左）。（資料照，法新社）

張浩群／核稿編輯

〔記者吳孟儒／綜合報導〕台灣女將謝淑薇與拉脫維亞名將奧絲塔朋科（Jelena Ostapenko），今天在法國網球公開賽女雙首輪費了一番手腳，激戰2小時35分鐘，才以6：3、3：6、7：6（10：3）逼退匈牙利邦達（Anna Bondar）／比利時米奈恩（Greet Minnen），順利挺進次輪。

謝淑薇坐擁7座大滿貫女雙冠軍，其中在法網曾於2014、2023年兩度在法網捧冠，這次與今年在年初澳洲網球公開賽亞軍搭檔奧絲塔朋科攜手，將挑戰個人在法網女雙第3冠。

榮膺第3種子的謝淑薇／奧絲塔朋科在首盤發揮強勢，沒被逼出任何破發點，靠著第4局的關鍵破發，以6：3成功先馳得點。

謝淑薇／奧絲塔朋科在次盤的一發得分率僅43％，二發得分率也只有46％，且出現16次非受迫性失誤，遭到3度破發，以3：6讓出，兩人在決勝盤連破對手2個發球局，取得5：0領先，未料之後的發球局都沒能守成，雙方進入搶十大戰，所幸小薇組合關鍵時刻穩住陣腳，5度破掉對手發球分，以10：3驚險勝出。

本屆法網共有3位台將征戰女雙賽事，謝淑薇、吳芳嫺、詹皓晴都和各自搭檔順利闖過頭關，晉級次輪。

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