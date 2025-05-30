法網》球王辛納大滿貫16連勝 終結老將加斯奎特最後一舞

辛納。（美聯社）

田兆崴 ／核稿編輯

〔記者梁偉銘／綜合報導〕2025年法國網球公開賽男單次輪世代對決，當今世界球王辛納（Jannik Sinner）以6：3、6：0、6：4擊敗加斯奎特（Richard Gasquet），年輕的義大利頭號種子安抵32強，不但延續大滿貫16連勝氣勢，也終結地主老將職業生涯最後一舞。

「我要感謝辛納的善意和出色表現，我知道他會擁有輝煌職業生涯。」法網大會特地為加斯奎特舉行退休儀式，這位38歲單手反拍地主球員2002年巴黎羅蘭加洛斯首度出賽時，辛納甚至還未滿週歲，如今在菲利普夏提耶中央球場自家球迷見證下，告別逾20載征戰歲月，「很難想像能在這裡與排名第1的強敵交手，這對我來說是完美結局。我和你們所有人都擁有美好回憶，無論輸贏，你們都支持我，感謝大家。」

請繼續往下閱讀...

被譽為「三巨頭」接班人的辛納，自去年美國公開賽首度奪冠、今年初澳洲公開賽衛冕2連霸，加上巴黎羅蘭加洛斯2連勝，已連續贏得16場大滿貫賽事，他特地向老前輩加斯奎特致意：「我們雖屬不同年代，但場外關係很好。這是你的時刻，你在網壇取得如此傲人成就，即使退休後所有人都會記得。」辛納將與捷克對手萊赫卡（Jiri Lehecka）爭奪16強門票。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法