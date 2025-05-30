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MLB》道奇投手再生工廠再開張！交易來防禦率12的紅人明星終結者

2025/05/30 07:30

狄亞茲。（資料照）狄亞茲。（資料照）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕根據《紐約郵報》資深記者海曼（Jon Heyman）報導，道奇進行交易，將去年第13輪新秀右投維拉尼（Mike Villani）送往紅人，換來2屆明星終結者狄亞茲（Alexis Díaz）。為了騰出名單空缺，後援右投菲利普斯（Evan Phillips）被移往60天傷兵名單。

28歲的狄亞茲是大都會明星守護神E.狄亞茲（Edwin Díaz）的弟弟，2022年登上大聯盟，該季投63.2局狂飆83K，防禦率僅1.84，收下10次救援成功。隔年投67.1局送出86K，累積37次救援成功，防禦率3.07，也入選生涯首次明星賽。

然而去年狄亞茲壓制力下滑，投56.1局挨生涯單季最多6轟，K功也大幅下滑，僅送出55次三振，防禦率上升至3.99，但還是有28次救援成功。然而本季狄亞茲完全大爆炸，6局狂挨4轟失8分，防禦率12.00。

《洛杉磯時報》記者哈里斯（Jack Harris）透露，道奇交易來狄亞茲之後，並不會馬上讓他在大聯盟出賽，而是將會先送他去亞利桑那進行調整。本季狄亞茲在3A投13.2局，防禦率4.61，目前道奇牛棚傷病眾多，如果能發揮「投手再生工廠」美名修好狄亞茲，將為牛棚注入活水。

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