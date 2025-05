MLB》史瓦伯本季第19轟緊追大谷載入史冊！台裔費爾柴德敲安後傷退

史瓦伯。(路透)

廖志軒/核稿編輯

〔體育中心/綜合報導〕費城人今天在主場和勇士進行雙重賽,首戰費城人以5:4勝出,當家重砲史瓦伯(Kyle Schwarber)敲出本季第19轟,緊追道奇日本巨星大谷翔平,只要再1轟就能追平並列大聯盟全壘打王。

史瓦伯今在7局上砲轟勇士後援右投強森(Pierce Johnson),鎖定88英哩低角度曲球,敲出右外野方向陽春砲,擊球初速111.7英哩,飛行距離438英呎。根據大聯盟數據專家藍斯(Sarah Langs)指出,史瓦伯在球隊前55場敲19轟,並列隊史第2多,僅次1923年威廉斯(Cy Williams)與1980年施密特(Mike Schmidt)的20轟。

Kyle Schwarber has never met a baseball he didn't want to hit a half a mile pic.twitter.com/WFb6PzRJo4