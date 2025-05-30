MLB》史瓦伯本季第19轟緊追大谷載入史冊！台裔費爾柴德敲安後傷退

史瓦伯。（路透）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕費城人今天在主場和勇士進行雙重賽，首戰費城人以5：4勝出，當家重砲史瓦伯（Kyle Schwarber）敲出本季第19轟，緊追道奇日本巨星大谷翔平，只要再1轟就能追平並列大聯盟全壘打王。

史瓦伯今在7局上砲轟勇士後援右投強森（Pierce Johnson），鎖定88英哩低角度曲球，敲出右外野方向陽春砲，擊球初速111.7英哩，飛行距離438英呎。根據大聯盟數據專家藍斯（Sarah Langs）指出，史瓦伯在球隊前55場敲19轟，並列隊史第2多，僅次1923年威廉斯（Cy Williams）與1980年施密特（Mike Schmidt）的20轟。

請繼續往下閱讀...

Kyle Schwarber has never met a baseball he didn't want to hit a half a mile pic.twitter.com/WFb6PzRJo4 — MLB （@MLB） May 29, 2025

費城人此役3局下靠著馬恰恩（Rafael Marchán）敲出2分砲先馳得點，5局下透納（Trea Turner）適時安打再下一城。勇士6局上靠著墨菲（Sean Murphy）與阿庫尼亞（Ronald Acuña Jr.）連續安打追回2分，史瓦伯7局上開轟，但8局上墨菲也敲陽春砲還以顏色，加上哈里斯（Michael Harris II）長打追平。然而8局下費城人滿壘獲得觸身球保送擠回超前分，就靠這分險勝勇士。

勇士今天賠了夫人又折兵，台美混血好手費爾柴德（Stuart Fairchild）4局上敲安後盜壘失敗，並在遭到阻殺的過程中造成右手小拇指脫臼而傷退；雪上加霜的是，本季新人王熱門的勇士新星蕭佛（AJ Smith-Shawver），今僅先發2.2局失2分也不幸傷退，賽後證實是右手肘受傷，將進入15天傷兵名單，據他所述，他當下聽到手肘出現「啪」一聲，情況不樂觀。

另外，曾短暫效力中職統一獅隊的洋投布萊威（Scott Blewett），今天也接替蕭佛登板，中繼2.1局被敲5支安打，失掉1分非自責分，投出3次三振與1次保送，賽後防禦率2.28。

蕭佛。（法新社）

布萊威。（路透）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法