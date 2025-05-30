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MLB》齊名貝比魯斯與洋基神獸！美媒看好大谷再創現代棒球史詩紀錄

2025/05/30 09:05

大谷翔平。（資料照）大谷翔平。（資料照）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕道奇日本巨星大谷翔平不斷刷新大聯盟歷史紀錄，如今有望再添新猷。《ESPN》報導，大谷本季有望寫下全新的單季得分紀錄。

《ESPN》指出，大谷本季已經出賽球隊56場中的54場，本季還剩106場，如果大谷能維持目前0.292打擊率、14.6%保送率，以及場均1.09分的得分節奏打滿剩餘賽事，他預計還會得到116分，讓整季得分來到175分的驚人數字。

自1900年以來，單季得分超過160分的球員僅有2位，分別為「棒球之神」貝比魯斯（Babe Ruth）與洋基名人堂神獸賈里格（Lou Gehrig）；其中貝比魯斯在1921年創下單季177分的得分紀錄，之後再也無人能達到此境界。

近代來看，太空人名人堂球星巴格威爾（Jeff Bagwell）曾於2000年功下152分，勇士MVP強打阿庫尼亞（Ronald Acuña Jr.）2年前曾於159場比賽中攻下149分。但《ESPN》表示，要達成場均1分極為困難，自1980年以來僅1985年的韓德森（Ricky Henderson）能做到（143場146分）。

大谷翔平上季出賽159場，得分134分創下生涯新高。《ESPN》文末表示，儘管大谷本季會重返投手丘，可能會影響到他的打擊表現，但大谷已經證明自己是與眾不同的獨角獸，「還有什麼是大谷辦不到的？」

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