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NBA》綠衫軍可能送走哈勒戴 兩大西部勁旅傳出有興趣

2025/05/30 09:02

哈勒戴可能成為今夏交易市場的一條大魚。（資料照，法新社）哈勒戴可能成為今夏交易市場的一條大魚。（資料照，法新社）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕「綠衫軍」塞爾提克今年在一哥塔圖姆（Jayson Tatum）受傷下，兵敗季後賽第二輪，衛冕正式宣告失敗，而隨著下賽季薪資即將突破第二層上限，老將後衛哈勒戴（Jrue Holiday）可能成為交易目標，今傳出西部兩大勁旅獨行俠、快艇對這位資深球員有興趣。

《NBC Sports Boston》日前曾指出，獨行俠對於交易來哈勒戴有興趣，交易包裹可能會圍繞著中鋒加佛德（Daniel Gafford）為核心，報導指出，獨行俠會有意送走加佛德，主因在於陣中已經有戴維斯（Anthony Davis）這位明星級內線，加上厄文（Kyrie Irving）十字韌帶撕裂，球隊需要補上控球後衛的缺口。

而在獨行俠傳出有意哈勒戴後，《MassLive.com》記者Brian Robb也指出快艇同樣想交易哈勒戴，並且表示，預計還會有其他隊展現出交易興趣。哈勒戴出生於洛杉磯，大學也在洛杉磯就讀，這對於快艇在交易市場上競爭，可能會是一個優勢。

塞爾提克新賽季團隊薪資預計會超過第二層稅線，加上一哥塔圖姆重傷，新賽季可能會報銷，球團接下來怎麼走成為外界關注議題，為了保持薪資空間及團隊競爭力，合約還有3年約1.04億美元的哈勒戴，成為最有機會被交易的選項，送走哈勒戴後，預期懷特（Derrick White）、派理查德（Payton Pritchard）可以吃下更多時間。

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