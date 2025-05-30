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MLB》最新打者實力榜！大谷不敵賈吉屈居第2 有望寫史上第2人偉業

2025/05/30 09:59

大聯盟官網公布最新打者實力榜。（取自大聯盟官網）大聯盟官網公布最新打者實力榜。（取自大聯盟官網）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕大聯盟官網作家艾德勒（David Adler）撰文公布最新一期打者實力排行榜，洋基當家重砲「法官」賈吉（Aaron Judge）依舊勝過道奇日本巨星大谷翔平高居第一。

與上次排名相同，賈吉與大谷翔平分別位居第一名與第二名，艾德勒直呼，對於賈吉在打擊區的偉大表現，已經找不到任何言語可以形容。賈吉目前在打擊三圍、攻擊指數與安打數皆高居大聯盟之冠，本季也敲出18轟，有望連續4年繳出50轟，追平貝比魯斯（Babe Ruth）、馬怪爾（Mark McGwire）與索沙（Sammy Sosa）的歷史紀錄。

而儘管大谷仍屈居第二，但艾德勒表示，大谷有望連續3年奪下MVP，成為繼邦茲（Barry Bonds）之後史上第2人。目前大谷以20轟獨居大聯盟全壘打王，本季也有望超越去年54轟；此外他也跑出11盜，有望挑戰單季史無前例60轟、30盜，「從來沒人經歷這樣的賽季，但我們談論的可是大谷翔平！」

此次打者實力榜第3至第10，分別為道奇佛里曼（Freddie Freeman）、守護者拉米瑞茲（José Ramírez）、紅襪德弗斯（Rafael Devers）、費城人史瓦伯（Kyle Schwarber）、水手羅里（Cal Raleigh）、老虎格林（Riley Greene）、教士馬查多（Manny Machado）與小熊鈴木誠也。

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