經典賽》奪冠最大關鍵！輸給日本學到一件事 美國要組夢幻投手群

上屆經典賽日本奪冠。（資料照，法新社）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕道奇三壘指導教練艾伯（Dino Ebel）是明年經典賽美國隊教練團之一，近日他接受日媒《Daily》訪問時，一針見血指出美國隊若想奪冠，「投手戰力」將是關鍵。

艾伯也是上屆經典賽美國隊教練團，回憶美日決賽中大谷翔平和「神鱒」楚奧特（Mike Trout）的夢幻對決，艾伯直呼：「翔平與Mike的那次對決，真的令人興奮，就像電影情節，全場觀眾起立，氣氛沸騰到最高點，全世界的球迷都在看那場比賽。」

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最終美國不敵日本拿下亞軍，也讓艾伯深刻體會到一件事，「短期賽事中，投手戰力至關重要，有穩定的先發與優秀的牛棚，才能守住領先。」

艾伯指出：「就像那場決賽一樣，日本由今永（昇太）先發，第八局派出達比修，第九局則是大谷，這樣的調度正是贏球關鍵，想奪冠的球隊，投手戰力一定要強。」艾伯認為投手戰力最重要，其次是守備，最後才是打擊。

海盜王牌投手史基斯（Paul Skenes）確定代表美國征戰明年經典賽，艾伯表示：「這對Team USA來說是件大事，我真的很高興。」

艾伯也點名幾位強投，「還有老虎隊的史庫柏爾（Tarik Skubal）、費城人的惠勒（Zack Wheeler）、教士隊的席斯（Dylan Cease）、金恩（Michael King），我希望史基斯的加入能帶動更多優秀投手參戰。」

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