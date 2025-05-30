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MLB》對決大谷後整季報銷！前天使隊友期待再次碰頭：想找翔平報仇

2025/05/30 10:57

山度瓦。（資料照）山度瓦。（資料照）

〔體育中心/綜合報導〕28歲左投山度瓦（Patrick Sandoval）休季以2年1825萬美元轉戰紅襪，去年6月對決前隊友大谷翔平後就傷退並整季報銷的他，近日接受日媒訪問時坦言很期待再跟大谷正面碰頭，更開玩笑說要找他復仇。

山度瓦去年6月25日對戰道奇時受傷，當時在第3局對大谷翔平投出四壞球保送後，手臂明顯感到不適，最後退場，經過詳細檢查後發現他的手部屈肌嚴重撕裂、以及尺側副韌帶撕裂，隨後接受手肘韌帶置換手術（Tommy John，俗稱TJ手術），整季確定報銷，預計今年下半年才有機會復出。

山度瓦接受《東スポWEB》訪問表示，自己復原進展順利，現在感覺也很棒。被問及紅襪將與道奇於7月26日展開系列賽，有機會再次對決大谷，山度瓦笑著坦言：「非常期待，上次我對決他時，我的左手肘韌帶撕裂了，我想找翔平報仇！」

大谷翔平與山度瓦在天使時期是隊友。（資料照）大谷翔平與山度瓦在天使時期是隊友。（資料照）

談到前隊友大谷去年奪下生涯第3座MVP殊榮，山度瓦表示：「他做什麼我都不會感到驚訝，我和他共事了大概6年（實際為5年），那是一段令我備感榮幸的時光，能夠親眼見證他的表現是我們身為隊友的特權，他絕非等閒之輩。」

山度瓦也被日媒問及經典賽相關話題，他表示自己還有意願為墨西哥效力；被問及在上屆經典賽擔任4強先發，而該場比賽墨西哥被現任隊友吉田正尚敲出追平3分砲，山度瓦坦言當下以為是界外，也笑稱吉田把他們的勝利毀了，至於對吉田的印象，山度瓦記得兩人未在大聯盟交手過，但自從經典賽就一直有在關注他。

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