MLB》生涯2500K達陣比肩3大塞揚神獸！8屆明星「拍賣哥」豪寫新猷

塞爾達成生涯2500K里程碑。(取自大聯盟官網)

廖志軒/核稿編輯

〔體育中心/綜合報導〕勇士與費城人雙重賽第2戰,斧頭幫8屆明星王牌左投「拍賣哥」塞爾(Chris Sale)繳出6局無失分的超優質先發,終場勇士9:3大剩費城人扳回一城,塞爾寫締造生涯里程碑。

勇士雙重賽G1以4:5不敵費城人,36歲的塞爾雙重賽G2掛帥先發展現王牌本色,主投6局用102球有65顆好球,僅被敲出2支零星安打,狂飆8次三振,另有3次保送,沒有失分,收下本季第3勝,賽後防禦率3.06。

塞爾。(美聯社)

值得一提的是,塞爾今天送出8K,生涯2500K的里程碑也正式達陣,加入韋蘭德(Justin Verlander)、薛哲(Max Scherzer)與克蕭(Clayton Kershaw)3位塞揚名投的行列,成為現役唯4位生涯累積2500K的投手;此外,塞爾僅用2026局就完成2500K,超越「巨怪」強森(Randy Johnson)的2107局,成為史上最快達成2500K的投手。

對比塞爾的好投,費城人王牌投手惠勒(Zack Wheeler)相形失色許多,此役他僅投5.1局被敲4支安打,包含阿爾比斯(Ozzie Albies)的2分砲,投出6次三振、4次保送,失掉6分都是責失分,吞下本季第2敗,賽後防禦率漲至2.96。

Only four active pitchers have 2,500 strikeouts…



Chris Sale now stands with Verlander, Scherzer, and Kershaw. https://t.co/OVPJmoM8Bk