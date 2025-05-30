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MLB》生涯2500K達陣比肩3大塞揚神獸！8屆明星「拍賣哥」豪寫新猷

2025/05/30 10:19

塞爾達成生涯2500K里程碑。（取自大聯盟官網）塞爾達成生涯2500K里程碑。（取自大聯盟官網）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕勇士與費城人雙重賽第2戰，斧頭幫8屆明星王牌左投「拍賣哥」塞爾（Chris Sale）繳出6局無失分的超優質先發，終場勇士9：3大剩費城人扳回一城，塞爾寫締造生涯里程碑。

勇士雙重賽G1以4：5不敵費城人，36歲的塞爾雙重賽G2掛帥先發展現王牌本色，主投6局用102球有65顆好球，僅被敲出2支零星安打，狂飆8次三振，另有3次保送，沒有失分，收下本季第3勝，賽後防禦率3.06。

塞爾。（美聯社）塞爾。（美聯社）

值得一提的是，塞爾今天送出8K，生涯2500K的里程碑也正式達陣，加入韋蘭德（Justin Verlander）、薛哲（Max Scherzer）與克蕭（Clayton Kershaw）3位塞揚名投的行列，成為現役唯4位生涯累積2500K的投手；此外，塞爾僅用2026局就完成2500K，超越「巨怪」強森（Randy Johnson）的2107局，成為史上最快達成2500K的投手。

對比塞爾的好投，費城人王牌投手惠勒（Zack Wheeler）相形失色許多，此役他僅投5.1局被敲4支安打，包含阿爾比斯（Ozzie Albies）的2分砲，投出6次三振、4次保送，失掉6分都是責失分，吞下本季第2敗，賽後防禦率漲至2.96。

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