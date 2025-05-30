MiLB》前旅美球星陳偉殷親自到場觀戰！林維恩3.1局失6分核爆吞敗

林維恩。（資料照，記者林正堃攝）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕效力運動家1A的台灣新星左投林維恩，今先發面對教士1A，但僅投3.1失掉6分，吞下本季第3敗；效力老虎3A的台灣怪力男李灝宇，今天對上紅人3A賽事敲出二壘安打，連續5場比賽有安打演出，持續維持5月火燙近況。

林維恩今先發對決教士1A，開局投出1次保送，2局下卻大崩盤，單局挨4支安打包含3之二壘安打，還投出1次觸身球，一口氣丟掉4分。3局下回穩投出3上3下，但4局下又遭2支二壘安打狙擊丟分。

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日前中華職棒聯盟宣布邀請陳偉殷、郭泓志與富邦悍將副領隊林威助加入情蒐團隊，協助掌握旅外球員動態。今天陳偉殷就在個人社群發布親臨現場觀看林維恩投球，但最終林維恩僅投3.1局就被敲6安，失6分全都是自責分，投出3次三振，四壞、觸身球保送各1，防禦率4.61，終場球隊7：13慘敗，林維恩吞下本季第3敗。

陳偉殷現場觀察林維恩投球。（擷取自陳偉殷IG）

李灝宇今擔任先發第2棒三壘手，首打席敲出擊球初速101英哩強勁滾地球，可惜運氣不佳形成雙殺，第2打席敲出初速96.6英哩飛球出局，第3打席吞K，第4打席敲出反方向滾地二壘安打，擊球初速91.3英哩。

Hao-Yu Lee double pic.twitter.com/pTO0OpIT30 — Toledo Mud Hens （@MudHens） May 30, 2025

此役李灝宇4打數1安打，吞下1次三振，賽後打擊三圍.273/.362/.421，攻擊指數0.783。李灝宇近期連5場比賽有安打，5月打擊三圍高達.337/.422/.506，攻擊指數0.928，狀況持續火燙。

另外，效力海盜3A的鄭宗哲，今天面對釀酒人3A擔任先發第9棒游擊手，前3打席都苦吞三振，終於在第4打席敲出一壘安打，還加碼本季第6盜，並藉著隊友安打回本壘得分。最終鄭宗哲4打數1安打吞3K，賽後打擊率0.183。

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