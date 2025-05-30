NBA季後賽》拒絕放暑假！布朗森轟32分 尼克擊退溜馬續命

布朗森。（法新社）

田兆崴 ／核稿編輯

〔記者粘藐云／綜合報導〕瀕臨淘汰的尼克，今天在東部冠軍賽第5戰將士用命，布朗森（Jalen Brunson）轟下全場最高32分，加上湯斯（Karl-Anthony Towns）貢獻24分、13籃板，率隊以111：94擊敗溜馬，系列賽追成2：3。

溜馬系列賽取得3：1領先，今天在客場力拚關門，而命懸一線的尼克，上半場打得強勢，前兩節團隊命中率51.1%。原本被列在傷兵名單的湯斯，半場打完已繳出「雙十」數據，進帳17分、10籃板，全場最高，加上布朗森貢獻14分，兩人率隊取得56：45領先。

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溜馬方面，西亞卡姆（Pascal Siakam）上半場拿下9分全隊最高，哈里伯頓（Tyrese Haliburton）3投0中只有4分進帳，沒有球員得分上雙。

易籃後，領先的尼克延續火力，一度領先超過20分，但溜馬馬瑟倫（Bennedict Mathurin）、薛帕德（Ben Sheppard）第3節尾聲連續得分，率隊稍微扳回一城。

決勝節溜馬靠著沃克（Jarace Walker）三分球，追到12分差，一度出現生機，隨後哈特（Josh Hart）跳出來連拿4分，澆熄溜馬逆襲氣勢，成功延長戰線。

尼克今天5人得分上雙，布朗森拿下全場最高32分、5籃板，湯斯貢獻24分、13籃板；溜馬方面，替補上陣的馬瑟倫繳出23分全隊最高，西亞卡姆拿下15分。

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