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NBA》金塊代總正式接掌兵符 點出下賽季贏球新方針

2025/05/30 12:46

阿德爾曼計畫新賽季讓金塊打慢。（資料照，法新社）阿德爾曼計畫新賽季讓金塊打慢。（資料照，法新社）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕金塊今年在不被看好情況下，跌破外界眼鏡和雷霆打到第七戰才敗下陣來，奪冠後連續兩年倒在西部第二輪，被淘汰後球隊宣佈扶正代理總教練阿德爾曼（David Adelman），日前他也在上任記者會上，公開新賽季要改變的贏球方針。

「我們必須回歸到一支以執行力為基礎的球隊。」阿德爾曼點出，要贏下重要的比賽，就要懂得慢下來，同時打得更有效率。阿德爾曼說，無論分析數據怎麼說，如果慢下來可以在季後賽贏球，而不是僅僅在12月例行賽贏球，他認為這些都沒問題。

阿德爾曼在記者會上表示，西部競爭只會越來越激烈，他必須給球隊帶來新的想法，給球員們帶來新的刺激。「這些是我們整個夏天、包含季前訓練營要討論的事情。」阿德爾曼表示。

除了打法要改變外，阿德爾曼也說健康與否，是季後賽能否走遠的另一大因素，直言通常開季就衝出好成績的球隊，比較有機會用健康的陣容迎接季後賽。

金塊老闆克倫科（Josh Kroenke）也出席了記者會，回顧今年季後賽，他說看看現在還沒被淘汰的球隊，會想說或許多一點點運氣、多一點幫助，被淘汰的就不會是金塊，但事實已成定局，他們需要思考如何幫助球隊進步。

克倫科也贊同約基奇（Nikola Jokic）的想法，認為現有陣容無法衝擊冠軍，所以他們會想辦法提升球隊的上限。不過《ESPN》點出殘酷面，金塊今年沒有選秀權，在不拆散先發5人的情況下，很難透過交易增加陣容深度。

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