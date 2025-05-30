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田徑亞錦賽》運動家精神！林柏勳拉傷奮力接棒 台灣400接奇蹟闖決賽

2025/05/30 12:44

林柏勳拉傷奮力接棒。（田協提供）林柏勳拉傷奮力接棒。（田協提供）

〔特派記者林岳甫／龜尾報導〕缺少「台灣最速男」楊俊瀚壓陣的台灣400公尺接力隊，今在2025年南韓龜尾亞洲田徑錦標賽預賽出賽，第二棒林柏勳起跑沒多久就拉傷，但他努力撐到把接力棒交給隊友，台灣隊以43秒89完賽，原以為無緣晉級，想不到奇蹟發生！

楊俊瀚因右小腿不適，為了避免傷勢加重，直接放棄200公尺及400公尺接力，改由三級跳遠選手李允辰頂替第四棒，台灣棒次依序為魏泰陞、黃左軍、林柏勳、李允辰。

本屆400接力共10隊參賽，取分組前3及擇優2隊共8隊晉級，台灣在預賽和泰國、南韓、印度、斯里蘭卡同組，第二棒林柏勳接棒完成後沒多久就拉傷，但他沒有放棄忍痛用跳的前進並把棒子交給黃左軍，再來黃左軍再把交給李允辰，最終以43秒89完賽。

第1名為地主南韓隊38秒67，再來則是印度隊、泰國隊，只是印度因違例遭取消資格，加上斯里蘭卡未完賽，台灣分組第3直接晉級。另一組則是馬來西亞違例，由中國、香港、新加坡、印尼晉級。

台灣接力隊雖然奇蹟晉級，不過林柏勳拉傷，決賽將由誰上陣頂替，教練團將持續找尋合適人選。

林柏勳拉傷奮力接棒。（田協提供）林柏勳拉傷奮力接棒。（田協提供）

林柏勳拉傷奮力接棒。（田協提供）林柏勳拉傷奮力接棒。（田協提供）

台灣400接奇蹟闖決賽。（田協提供）台灣400接奇蹟闖決賽。（田協提供）

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