力邀台灣棒球名人堂落戶亞太訓練中心 黃偉哲：棒球是台南的靈魂與驕傲

台南市長黃偉哲邀請台灣棒球名人堂移至亞太棒球中心。（記者洪瑞琴攝）

〔記者洪瑞琴／台南報導〕對於台灣棒球名人堂傳出解散消息，台南市長黃偉哲今（30）日搶先發聲表達高度關心，並表示台南是棒球之都，歡迎台灣棒球名人堂進駐台南亞太棒球訓練中心，持續傳承台灣棒球的榮光與精神，「只要台灣棒球需要，台南永遠站在最前線，台南有決心、有能力，也有深厚的棒球情感，歡迎台灣棒球名人堂安家台南」。

黃偉哲指出，台灣棒球名人堂自2014年成立以來，表彰無數為國內棒球發展付出心力的傳奇人物，是台灣棒球歷史的重要資產。近年來，台灣棒球在國際賽事屢創佳績，不論是奪下世界12強棒球賽冠軍，或是挺進世界棒球經典賽正賽，皆展現棒球國力與全民熱情。棒球名人堂若於此時走入歷史，無疑是台灣體壇的巨大損失。

請繼續往下閱讀...

黃偉哲強調 ，「棒球是台南的靈魂，也是城市的驕傲。」台南孕育出許多傑出球員，是台灣棒球重鎮，更擁有全國最完整的「亞太國際棒球訓練中心」，近年已成功舉辦多場國際賽事與訓練營，設施先進、交通便捷、文化底蘊深厚，具備承接名人堂的絕佳條件。

黃偉哲說，已責成相關單位積極與體育署、相關協會及棒球界人士溝通，希望促成名人堂落腳台南，與亞太棒球訓練中心形成互補，兼具教育、展示、文化傳承與產業推廣等功能，讓更多年輕世代有機會親炙台灣棒球的歷史風華。期望能獲中央支持，與棒球界共同努力保留名人堂這座象徵榮耀與記憶的殿堂。

台南市爭取台灣棒球名人堂移至亞太棒球訓練中心。（記者洪瑞琴攝）

去年（2024）亞太棒球中心台南棒球展開幕。（台南市府提供）

台南市長黃偉哲（中）力邀台灣棒球名人堂移至亞太棒球中心，圖為去年參觀台南棒球展。（台南市府提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法