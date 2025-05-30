MLB》去年世界大賽組合正面對決！道奇洋基之戰先寫大聯盟首見紀錄

大谷翔平。（資料照）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕衛冕軍道奇明天將在主場與去年世界大賽的對手洋基正面對決，兩大豪門之戰還未上演，就有望先寫下大聯盟史上首見紀錄。

根據大聯盟數據專家藍斯（Sarah Langs）指出，如果洋基明天先發打線派出賈吉（Aaron Judge）、貝林傑（Cody Bellinger）與高德施密特（Paul Goldschmidt）；道奇派出大谷翔平、貝茲（Mookie Betts）與佛里曼（Freddie Freeman）的話，將成為史上第一次單場兩隊先發打線各有3位曾奪下MVP的打者。

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藍斯也提到，大聯盟過去曾經有一場比賽，兩隊先發先發陣容中各有3位MVP得主，只不過有一位是投手，所以並非算在先發打線裡。而該場比賽是2023年美國時間6月2日洋基、道奇之戰，洋基先發名單中有賈吉、史坦頓（Giancarlo Stanton）與唐納森（Josh Donaldson）；道奇則是貝茲、佛里曼與克蕭（Clayton Kershaw）。

道奇目前34勝22敗位居國聯西區第1、國聯第3，明天的先發投手將是2022年曾入選明星賽的岡索林（Tony Gonsolin）；洋基目前35勝20敗位居美聯東區第1、美聯第2，先發將是目前大聯盟勝投、防禦率雙冠王的明星王牌佛里德（Max Fride）。

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