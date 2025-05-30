北市集中資源要廢陽明高中棒球隊？教育局：無退場機制

台北市議員鍾佩玲指出，近期傳出教育局有意集中資源廢止陽明高中棒球隊，讓家長十分錯愕。（翻攝「臺北市立陽明高中部暨國中部棒球隊」臉書）

〔記者甘孟霖／台北報導〕去年的世界棒球12強賽，台灣隊擊敗強敵日本勇奪冠軍，也引發基層棒球人才培育討論，而台北市許多國中小球員升上高中後，紛紛升學至外縣市高中繼續棒球路，台北市長蔣萬安也說要擬定計畫重整三級棒球。不過，近期卻傳出教育局為集中資源，考慮廢除陽明高中棒球隊，全力扶植大理高中棒球隊，引發討論。教育局表示，無學校棒球隊退場的規劃，將持續邀專家學者、學校，共同討論學校棒球發展。

民進黨籍士林、北投區議員鍾佩玲表示，近期接獲陽明高中家長反映，家長耳聞陽明高中棒球隊可能被廢止，都感到非常擔憂。她表示，陽明高中棒球隊歷史悠久，歷來成績也都不錯，不論是去年的教育盃、今年的玉山盃都擊敗過大理高中，兩校的實力在伯仲之間。

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她說，她支持資源可以集中，但如要廢掉某支球隊，等同選手上場機會隨之減少，教育局做相關規劃一定要謹慎，在討論過程當中也要有公平、公正、公開的標準，事前的討論溝通也必須做足。

教育局表示，目前教育局正盤點、討論三級棒球的整合，希望國中小階段奪冠隊伍升學後能集中資源，但不會將特定學校的隊伍廢止。

教育局強調，北市重視學校棒球體育發展，無學校棒球隊退場的規劃，將透過「廣植基層、重點培育」的策略，讓棒球運動在台北扎根。「廣植基層」為透過社團、棒球群組交流等活動擴大棒球運動人口基數；「重點培育」則是將集中資源重點栽培具潛力冠軍隊伍，鞏固四級銜接系統，強化棒球人才在地化發展意願。

目前，台北市共有12所棒球體育班學校，分別為長安國小、社子國小、東園國小、福林國小、龍山國小、長安國中、重慶國中、北投國中、興福國中、大理高中國中部、陽明高中國中部、大理高中、陽明高中、南港高工。

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