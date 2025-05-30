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新加坡賽》葉宏蔚／詹又蓁戰勝日本組合 首闖750等級大賽混雙4強

2025/05/30 15:45

台灣混雙組合葉宏蔚/詹又蓁。（資料照，記者陳志曲攝）台灣混雙組合葉宏蔚/詹又蓁。（資料照，記者陳志曲攝）

林子翔／核稿編輯

〔記者林岳甫／綜合報導〕台灣混雙葉宏蔚／詹又蓁今在超級750系列新加坡羽球公開賽，雖然第二局錯過4個賽末點，不過兩人決勝局展現實力，最終以23：21、20：22、21：15打敗世界排名28名的日本組合霜上雄一／保原彩夏，生涯首度挺進750等級大賽4強。

世界排名21的葉宏蔚／詹又蓁去年合作闖蕩國際賽，在500等級南韓公開賽闖8強，以及300等級澳門公開賽4強，還有1座100等級吉隆坡大師賽冠軍。兩人上週大馬賽也打出代表作打進4強，寫下500等級最佳成績。

延續上週好表現，葉宏蔚／詹又蓁前役推倒第3種子大馬組合陳堂傑／杜頤溈，今遇上日本霜上雄一／保原彩夏，葉詹配首局跟對手多次打成平手，日本組合先拿到2個局點，全被台灣組合化解，並連續得分成功先下一城。葉宏蔚／詹又蓁在第二局從領先，被對方追成15：15平手，兩人又一波5：1攻勢取得4個賽末點，想不到未能拿下反遭扳平。

無緣直落二贏球的葉宏蔚／詹又蓁，決勝局重新調整並有效壓制對手發揮，耗時57分鐘打下勝利。葉宏蔚／詹又蓁在4強將對陣泰國組合狄查波（Dechapol Puavaranukroh）／素比莎拉（Supissara Paewsampran），兩人今天3局逆轉大馬頭號種子吳塤閥／賴潔敏，且本季在馬來西亞公開賽、泰國大師賽奪冠，實力不容小覷。

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